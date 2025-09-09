Temporal com forte ventania destelha casas e deixa moradores sem energia em Belém

Temporal com ventania destelha casas e causa prejuízos em Outeiro, em Belém — Foto: TV Liberal

Pelo menos 14 casas foram afetadas; energia elétrica ficou interrompida e moradores calculam perdas.

Um temporal com forte ventania assustou moradores do bairro Água Boa, na Ilha de Outeiro, em Belém, na noite de domingo (7). Pelo menos 14 casas foram afetadas, onde algumas delas ficaram destelhadas, e móveis e eletrodomésticos foram danificados.

Durante a noite, o fornecimento de energia elétrica foi interrompido, sendo restabelecido apenas na madrugada desta segunda-feira (8). A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estiveram no local para prestar assistência às famílias.

Segundo a Prefeitura de Belém, equipes da Defesa Civil municipal iniciaram as vistorias ainda na noite de domingo, mas a ameaça de chuva impediu a conclusão do trabalho. As visitas foram retomadas nesta segunda-feira, com apoio da Fundação Papa João XXIII (Funpapa), que também deu suporte aos moradores afetados.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o vendaval foi provocado pela diferença de temperatura entre o ar e o solo, que favoreceu a formação de nuvens do tipo cúmulo-nimbo, que são tempestades com um grande desenvolvimento vertical, conhecidas por trazerem mau tempo, como chuva forte, granizo, raios, trovões, ventos fortes e até tornados.

A Equatorial Pará informou em nota que normalizou o fornecimento de energia na área. A concessionária orienta que novas ocorrências sejam registradas pelos canais de atendimento oficiais, como telefone 0800-091-0196, WhatsApp (91) 3217-8200, aplicativo Equatorial Energia ou o site da distribuidora.

