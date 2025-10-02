Temporal derruba postes e árvores em Novo Progresso e deixa bairros sem energia

Chuva intensa na noite desta quinta-feira (02/10) provoca estragos no Setor Industrial II, estrada que dá acesso à Prainha | Foto: Reprodução

Na noite desta quinta-feira (02/10), Novo Progresso enfrentou mais um forte temporal, com chuvas intensas e rajadas de vento que causaram estragos em várias regiões da cidade. A tempestade afetou principalmente o Setor Industrial II, na Avenida Otávio Onetta, estrada que dá acesso à Prainha, onde postes e árvores caíram, dificultando o tráfego e deixando diversos bairros, sem energia elétrica.

Consequências do temporal anterior

O temporal desta quinta-feira ocorreu logo após outro episódio grave na quarta-feira (01/10), quando a cidade registrou um apagão total devido às fortes chuvas. Moradores sofreram com a interrupção de energia elétrica em toda a cidade, registrando danos a eletrodomésticos e outros equipamentos.

Nota da Equatorial Pará

A Equatorial Pará informou que, por volta das 23h45 de quarta-feira, os distritos de Novo Progresso e Castelo dos Sonhos foram impactados pelo temporal, com chuvas volumosas e ventos fortes.

Cerca de 13 mil unidades consumidoras ficaram sem energia.

Até o momento, aproximadamente 1.037 clientes ainda permanecem sem eletricidade.

A distribuidora ressaltou que toda sua estrutura operacional foi mobilizada para restabelecer o serviço no menor tempo possível e reforçou a necessidade de registrar a falta de energia pelos canais oficiais da empresa: assistente virtual Clara, telefone (91) 3217-8200, site, aplicativo Equatorial Energia ou Central de Atendimento 0800 091 0196.

Situação nas ruas e estradas

Na Avenida Otávio Onetta e na estrada que dá acesso à Prainha, postes foram derrubados novamente e árvores caíram sobre a pista, prejudicando o trânsito de veículos.

Ação das equipes de reparo

Equipes da concessionária já estão no local avaliando os danos e iniciando os reparos. A população é orientada a evitar áreas com árvores e postes caídos, não se aproximar de fios de energia e permanecer em locais seguros enquanto os trabalhos de restabelecimento seguem em andamento.

Histórico de eventos climáticos

Casos anteriores reforçam os riscos enfrentados pela população. No domingo (28/09), um vendaval atingiu a cidade, derrubando postes na mesma Avenida Otávio Onetta, via que dá acesso à Praia da Liberdade. Na ocasião, moradores relataram que as estruturas já estavam comprometidas e não resistiram à força do vento, deixando diversos bairros sem energia. Técnicos foram acionados imediatamente para restaurar o serviço.

Orientações de segurança

Evitar áreas com árvores ou postes danificados.

Não tentar remover obstáculos ou fios de energia por conta própria.

Manter lanternas e baterias carregadas até o restabelecimento total da energia.

Registrar falta de energia apenas pelos canais oficiais da concessionária.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/10/19:20:32

