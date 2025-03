Temporal histórico causa desastre em cidade na Argentina e deixa pelo menos 10 mortos

Foto reprodução| As chuvas, que atingiram 300 mm em 5 horas, são as mais intensas já registradas em março em Bahía Blanca, a 636 km de Buenos Aires.

Profissionais da saúde carregaram bebês recém-nascidos, ainda conectados a aparelhos, para áreas seguras.

O governo local classificou a situação como uma tragédia, com mais de mil desabrigados.

Um intenso temporal atingiu a cidade de Bahía Blanca, na província de Buenos Aires, na Argentina, na última quarta-feira, resultando em pelo menos dez mortes e deixando a cidade parcialmente submersa. As chuvas, que atingiram 300 milímetros em apenas cinco horas, segundo o serviço meteorológico argentino, são as mais intensas já registradas na região para o mês de março. O fenômeno transformou ruas em rios, interrompeu o transporte público e destruiu vias de acesso à cidade.

O governo local classificou a situação como uma “tragédia”, com mais de mil habitantes desabrigados. Hospitais e outros serviços essenciais também foram afetados, agravando a crise. O Hospital Interzonal Dr. José Penna, um dos principais da cidade, teve setores essenciais inundados, incluindo a neonatologia, obrigando enfermeiros a evacuar bebês recém-nascidos.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, profissionais da saúde aparecem carregando bebês nos braços, ainda conectados a aparelhos médicos, para realocá-los em locais mais seguros. Ambulâncias também ficaram submersas na garagem do hospital, comprometendo os atendimentos de emergência. O prefeito de Bahía Blanca, Federico Susbielles, alertou a população para evitar circular pelas vias públicas, já que a cidade permanece parcialmente inundada. “A cidade ainda está submersa, por isso peço aos moradores que tomem muito cuidado”, afirmou.

Diante da emergência, o governador da província de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunciou a ativação do Comitê Interministerial de Emergência para coordenar esforços com o governo nacional e os municípios afetados. “Estamos trabalhando na coordenação das equipes que estão fazendo todo o necessário para apoiar o povo de Bahía Blanca neste momento difícil”, disse Kicillof em nota.

O ministro da Defesa, Luis Petri, também mobilizou efetivos militares para auxiliar nos trabalhos de resgate e no apoio às vítimas. A previsão do tempo indica que mais chuvas devem atingir a região nas próximas horas, o que pode agravar ainda mais a situação. Bahía Blanca, localizada a 636 km da capital Buenos Aires, enfrenta um dos piores desastres naturais de sua história, com autoridades e equipes de emergência empenhadas em mitigar os danos e prestar assistência à população afetada.

