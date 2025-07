Temporal provoca alagamentos e transtornos em Belém

Quintino com a Caripunas — Foto: g1 Pará | Casas foram invadidas pela água e motoristas ficaram ilhados. Prefeitura informou que equipes atuam para minimizar impactos.

A forte chuva que atingiu Belém na tarde desta quarta-feira (2) provocou alagamentos em diversas áreas da cidade, gerando transtornos no trânsito e deixando moradores em situação de risco.

Por conta do clima, a cidade sede da COP 30 tem chuvas todos dias, algumas vezes com mais intensidade, como ocorreu nesta quarta. O temporal começou por volta das 16h e surpreendeu quem estava nas ruas da capital. À noite, havia água acumulada e registros de alagamentos em diferentes pontos da cidade.

Em vários trechos de ruas, a água tomou conta da pista, dificultando o tráfego de veículos e exigindo atenção redobrada por conta da baixa visibilidade e da pista escorregadia. Entre os pontos mais afetados estão:

Travessa Rui Barbosa com Rua dos Pariquis (Batista Campos), onde casas chegaram a ser invadidas pela água;

Rua dos Mundurucus com Avenida Alcindo Cacela (Cremação);

Avenida Conselheiro Furtado com 14 de Março (próximo ao centro de Belém);

Avenida Quintino Bocaiúva com Caripunas;

Avenida Antônio Everdosa;

Avenida Tamandaré;

Área da Ceasa.

Com o alagamento repentino, motoristas ficaram ilhados e muitos desistiram de seguir caminho.

Na periferia, o cenário também gerou revolta. Moradores da Rua Lauro Martins, no bairro da Terra Firme, relataram prejuízos com casas inundadas e cobram medidas urgentes. Um dos moradores, que preferiu não se identificar, fez um desabafo:

“Gostaria de expressar meu descontentamento em relação ao descaso que os governantes têm demonstrado com a periferia de Belém. É inaceitável que, há anos, enfrentemos problemas como ruas alagadas e casas inundadas, enquanto os bueiros continuam entupidos e sem manutenção”, disse.

Segundo ele, a cada chuva forte, famílias perdem móveis e enfrentam sérios prejuízos. “Entram prefeitos, saem prefeitos, e a realidade permanece a mesma. É urgente que esse assunto ganhe destaque na mídia para que a população possa cobrar ações efetivas das autoridades.”

Em pronunciamento nas redes sociais, o prefeito Igor Normando (MDB) afirmou que a prefeitura está monitorando os pontos de alagamento e que equipes já estão nas ruas “para minimizar os impactos e garantir mais segurança para a população”. Ele também informou que os serviços de desobstrução de canais e limpeza de bueiros serão reforçados pela manhã.

Fonte: g1 Pará — Belém /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/07/2025/07:00:22

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...