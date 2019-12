Tendências: confira os nomes para bebês que prometem fazer sucesso em 2020-É MENINO OU MENINA?

A lista é extensa e bem diversificada (Foto| Divulgação)

A plataforma digital BabyCenter Brasil fez um levantamento dos nomes favoritos para emplacar em 2020. Dessa vez, esqueça os “Enzos” e as “Valentinas” da vida. A lista é extensa e bem diversificada.

Por exemplo, um dos nomes masculinos mais apostados para o próximo ano é “Valentim”, o que substitui o nosso querido “Benjamin” e “Lorenzo”, que atualmente já ocupa a 10ª posição como um dos mais usados.

Já para as meninas, a aposta é “Ayla”, um potencial queridinho a nível internacional. Afinal de contas, possui raízes hebraicas (significa “Carvalho”) e turco moderno, que significa “círculo de luz ao redor da lua ou do sol”.

Não gostou desses? Calma que tem mais: Para meninos, Danilo, Rael e Gael são as principais opções. Para as meninas, Madalena, Betina e Martina – nomes que lembram vagamente o clássico Helena e o Celina.

