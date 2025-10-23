Tenente-coronel é preso e PMs são afastados por suspeita de desvio de drogas e armas; no Pará

Foto: Reprodução | Operação da Divisão de Crimes Funcionais, da Polícia Civil, cumpriu 27 mandados; corregedoria da PM acompanhou ação que apura supostas irregularidades cometidas por militares no sul do Pará.

A Polícia Civil cumpriu mandados de prisão e afastamento de policiais militares suspeitos de irregularidades em Redenção, no sul do Pará. Entre as medidas, está a prisão preventiva de um tenente-coronel da Polícia Militar, além do afastamento imediato das funções de outros PMs.

A ação faz parte de uma operação da Divisão de Crimes Funcionais, que executou 27 mandados de medidas cautelares na sede do batalhão da PM e em outros endereços do município. A Corregedoria da Polícia Militar acompanhou todas as etapas da operação.

De acordo com as investigações, as suspeitas envolvem desvio de armas, munições e drogas apreendidas durante uma ocorrência registrada em novembro de 2024, no Setor Park dos Buritis. Na época, o traficante Ysterziam Patrick Ribeiro, apontado como integrante da facção Comando Vermelho, foi morto em uma intervenção policial.

Na mesma operação, policiais apreenderam pelo menos seis quilos de drogas, além de armamentos e munições. Todo o material teria sido desviado, segundo aponta a investigação, que segue sob segredo de Justiça.

Os nomes dos policiais investigados não foram divulgados.

Fonte: g1 Pará e Republicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/10/2025/07:29:54

