Tenente-coronel preso por atirar em sogro e agredir esposa é afastado

Tenente-coronel do Exército, Kleber Yanez do Nascimento, foi preso em flagrante pela PM — Foto: Reprodução/Facebook/Kleber Yanez

Tenente-coronel preso por atirar no sogro e agredir esposa é afastado das funções no Exército

Kleber Yañez do Nascimento, de 46 anos, comandava o 18° Regimento de Cavalaria Mecanizado, unidade que atua nas fronteiras do Brasil com a Venezuela e Guiana.

Justiça mantém prisão de tenente-coronel suspeito de agredir esposa e atirar no sogro

O tenente-coronel do Exército, Kleber Yañez do Nascimento, de 46 anos, foi afastado das funções após ser preso por atirar no sogro e agredir a esposa. Ele comandava o 18º Regimento de Cavalaria Mecanizado, unidade que atua nas fronteiras do Brasil com Guiana e Venezuela.

A esposa do tenente-coronel afirmou, em depoimento à Polícia Civil, ter sido agredida outras vezes pelo marido e disse temer pela própria vida, tendo em vista que ele “possui arma de fogo e é atirador de elite”.

Diante do histórico de violência, o juiz Alexandre Magno Magalhães Vieira, do Núcleo de Plantão Judicial e Audiências de Custódia, entendeu que medidas cautelares seriam insuficientes para garantir a segurança da vítima e da ordem pública.

A Justiça determinou que o Exército Brasileiro seja comunicado da decisão e que a custódia do tenente-coronel fique sob responsabilidade de um superior hierárquico, conforme prevê o Estatuto dos Militares.

Mulher relatou à Polícia Civil que sofreu violência física do tenente-coronel Kleber Yañez do Nascimento ao longo dos 20 anos de casamento. Ele está preso no quartel-general da 1ª Brigada de Infantaria de Selva.

Kleber Yañez do Nascimento tem quase 30 anos de carreira militar no Exército Brasileiro. Atualmente, comandava uma unidade que atua nas fronteiras do Brasil com a Venezuela.

Esposa teve ferimentos na boca e na testa e o pai dela foi atingido com dois tiros. O militar, de 46 anos, foi preso na noite desse domingo (19) no bairro São Francisco.

Fonte: G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/10/2025/06:46:41

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...