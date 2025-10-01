Tenista paraense é campeã em duas categorias no ATQP Fest Tênis G1

Esse resultado pode colocá-la entre as 20 melhores jogadoras do Brasil.

(Foto: Divulgação)

Bruna Pinheiro vence simples e duplas no torneio nacional e pode ficar entre as 20 melhores jogadoras do Brasil na categoria.

A paraense Bruna Pinheiro, atleta da academia Set Point Belém, conquistou, no último final de semana, os títulos de simples e duplas no ATQP Fest Tênis G1, competição realizada entre os dias 23 e 27 de setembro, em Recife (PE). O torneio soma pontos para o ranking nacional da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e é um dos mais importantes do calendário para atletas de base.

Bruna disputou a categoria 16 anos e superou adversárias de diferentes estados, resultado que pode colocá-la entre as 20 melhores jogadoras do Brasil na categoria. A conquista também reforça a presença do tênis paraense em competições de expressão nacional.

O técnico Kiko Caetano avaliou o desempenho da atleta e destacou a evolução da equipe na temporada.

“Foi uma excelente competição para a nossa equipe e, principalmente, para a Bruna, que conseguiu confirmar todo o potencial que temos visto no dia a dia dos treinos”, afirmou.

A atleta celebrou os resultados após a final em Recife.

“Estou muito feliz por ter conseguido esses dois títulos em um torneio tão importante. Foi uma experiência desafiadora, mas me senti preparada e confiante. Quero agradecer ao meu técnico Kiko Caetano, à minha equipe da Set Point e à minha família, que sempre acreditam em mim. Essa conquista é mais um passo no meu sonho de chegar cada vez mais longe no tênis”, disse Bruna.

Além de Bruna, outros seis atletas da Set Point Belém também participaram da competição. Alguns alcançaram as fases de quartas de final e semifinal, resultados que reforçam o trabalho desenvolvido pela academia.

