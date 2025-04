Tensão em Moraes Almeida- Esquema de Corrupção leva a prisão de 7 pessoas entre eles um Sargento da PM e policial carcereiro

Multidão acompanha o desenrolar do caso em frente a DEPOL (Foto>Reprodução)

O Grupo que alegava ser uma ONG, são acusados de exigir dinheiro de empresários madeireiros da região.

Empresários e moradores questionaram a ação da ONG, os responsáveis não apresentaram documentos legais que autoriza a operação para o desmanche da serraria sem identificação oficial da organização. Diante da falta de transparência, a situação gerou revolta na comunidade e resultou na intervenção policial.

O Clima ficou tenso no distrito de Moraes Almeida, na manhã desta quinta-feira, 3 de abril de 2025, após um grupo de pessoas acompanhados por três Policiais Militares, adentraram em uma madeireira e queriam apreender maquinas e madeiras, se identificaram como membros de um ONG , que daria suporte para as operações do IBAMA na região. Eles foram flagrados retirando madeira do local, o proprietário com ajuda de funcionários e moradores questionaram para que eles apresentassem documentos de identificação e mandado de apreensão das madeiras. O Clima ficou tenso, a polícia teve que intervir.

A revolta veio motivada por dias anteriores, que segundo um empresário o mesmo grupo havia passado semana anterior e levou a importância de R$ 300 mil reais, alegando que o IBAMA não faria mais fiscalização na região. Nesta quinta (3), eles retornaram e exigiram a quantia de R$ 500 mil reais, a exigência, comoveu os moradores que revidaram a proposta e exigiram identificação e percebendo a ilegalidade da ação chamaram a Policia Civil. Ainda conforme informações a mesma operação foi realizada pelo mesmo grupo na cidade de Uruará.

Intervenção Policial – A Policia Civil no comando do Delegado Milhomem , apreendeu as armas de posse dos integrantes e os levou para delegacia para procedimentos cabíveis de identificação. Segundo a polícia, o grupo de sete pessoas – alegavam ser de Belterra – não apresentou os documentos que aparava a legalidade da operação e a identificação da organização não governamental (ONG), a qual alegavam ser. Na inicial eles apontaram que os documentos seriam digitais que estava no celular que precisava da internet, na delegacia não apresentaram documentos motivo que os levou a permanecer detidos.

Outras pessoas que faziam parte do grupo de extorsão estavam em um hotel da cidade, ao perceberam a situação fugiram rumo ignorado. O Delegado pediu a prisão dos 7 entre eles um Sargento da PM, um policial Carcereiro os outros cinco ainda não tiveram a identidade revelada. Os PMs que escoltava o grupo são da corporação de Novo Progresso. A informação que serão transferidos para o presidio de Itaituba.

Clima Tenso – O distrito não tem corporação compatível para dar segurança à população que não arreda o pé da delegacia e quer punição para os criminosos. Foi solicitado a Policia Militar de Itaituba, reforço policial.

