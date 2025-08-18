Tentativa de homicídio deixa vítima em estado grave em Novo Progresso

Foto: Reprodução | Uma tentativa de homicídio foi registrada na noite deste domingo em Novo Progresso, na Rua 4 de Abril, no bairro Jardim Planalto. A vítima, identificada como Raimundo David, foi atingida por vários disparos quando entrava no portão de sua residência.

Segundo informações da Polícia Militar, dois homens ainda não identificados desceram de um veículo estacionado próximo, e efetuaram os tiros contra a vítima. No local, foram encontrados sete estojos de calibre 9mm no portão da residência.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou socorro à vítima, que se encontra em estado grave, sendo atendida na equipe médica do Hospital Municipal.

As guarnições da Polícia Militar estão realizando rondas e abordagens em busca dos suspeitos.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/08/2025/05:04:56

