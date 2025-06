Tentativa de latrocínio em Parauapebas termina com prisão do suspeito em Canaã dos Carajás

Foto:Reprodução | A Polícia Militar segue em diligência para capturar o segundo envolvido e esclarecer todos os detalhes do caso.

Uma ação rápida e coordenada da Polícia Militar resultou na prisão de um homem suspeito de envolvimento em uma tentativa de latrocínio registrada na cidade de Parauapebas. O crime ocorreu na manhã desta segunda-feira (9), e a prisão foi efetuada por volta das 17h50, na Rua Pedro Trindade, Bairro Centro, em Canaã dos Carajás.

De acordo com o boletim da ocorrência, a vítima — um homem de 42 anos — foi assaltada e alvejada com um disparo de arma de fogo, tendo um valor de R$ 15 mil subtraído durante a ação criminosa. A partir das informações compartilhadas entre as guarnições, iniciou-se uma intensa caçada aos autores, que teriam fugido em direção à cidade vizinha.

Após monitoramento e diligências, os militares localizaram uma motocicleta utilizada na fuga estacionada em via pública. No momento em que um homem, com vestimentas semelhantes às descritas na denúncia (tênis branco, calça jeans e camisa clara), se aproximou do veículo e tentou ligá-lo, foi realizada a abordagem.

Durante a ação, o suspeito tentou sacar uma arma da cintura, sendo contido imediatamente pelos agentes. Com ele, foi apreendido um revólver calibre .38, municiado com seis munições, além de R$ 490 em espécie, um celular azul, capacete e tênis branco com listras pretas. O suspeito também teria tentado se passar por outras pessoas, fornecendo nomes diferentes até confirmar sua identidade.

Aos policiais, o homem confessou participação no crime, afirmando que atuou como piloto da fuga e que o disparo contra a vítima foi realizado por outro indivíduo, identificado apenas pelo apelido de “Andinho”. Segundo o relato, esse segundo envolvido teria seguido viagem armado para Redenção-PA, após ser deixado na rodoviária de Canaã.

A motocicleta usada no crime, uma Honda Fan preta de placa OVR-8130, também foi apreendida. O acusado foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais e deverá responder por tentativa de latrocínio, posse ilegal de arma de fogo e falsa identidade. A Polícia Militar segue em diligência para capturar o segundo envolvido e esclarecer todos os detalhes do caso.

Fonte:Portal Pebinha de Açúcar e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/06/2025/07:00:30

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...