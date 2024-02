‘Teórico da conspiração’ é preso após decapitar o pai, exibir cabeça no YouTube e pedir ‘revolução’ contra Biden nos EUA

Justin Mohn, de 33 anos, foi identificado como o assassino de Mike Mohn, de 60, a quem considerava um ‘traidor’ por trabalhar no governo americano.

Um homem decapitou o pai, gravou a cabeça em um vídeo e publicou na internet. A gravação de 14 minutos ficou disponível na plataforma durante mais de seis horas, até que, após múltiplas reclamações, as autoridades do estado da Pensilvânia conseguiram identificar o assassino e pediram aos serviços de redes sociais que a apagassem. No clipe, o assassino, identificado como Justin Mohn, de 33 anos, pede a criação de uma “revolução” contra o “regime” do presidente Joe Biden.

O episódio macabro foi revelado na noite desta terça-feira, mas viralizou na manhã desta quarta. Segundo as autoridades, Mike Mohn, pai do criminoso, tinha 60 anos.

Mohn postou um vídeo intitulado “Call to Arms for American Patriots” (Chamado às Armas para Patriotas Americanos, em tradução livre) em sua conta do YouTube com duração de pouco mais de 14 minutos.

No vídeo, Mohn proferiu discurso xenófobo e repudiou decisões da atual gestão da Casa Branca. Além de defender uma luta contra a imigração ilegal, que descreveu como “o câncer do país”, ele também pediu um levante armado contra Biden. Mohn se autoproclamou “comandante das milícias dos EUA”.

Durante o relato publicado no YouTube, Mohn afirmou que seu pai era funcionário do governo federal, no qual teria atuado por mais de 20 anos. Ele chamou o pai de “traidor” e disse que, após a morte, “jaz no inferno”. Foi nesse momento que o homem mostrou a cabeça decepada do pai embrulhada em um saco plástico transparente e coberto de sangue.

O serviço de vídeos do Google [YouTube] e a rede social X (antigo Twitter) trabalham para apagar as postagens que replicavam o vídeo. Segundo o canal de notícias local ABC News 6, Mohn foi detido quando tentava deixar o estado da Pensilvânia, a quase 100 quilômetros de sua casa.

Também de acordo com o canal, o assassino de 33 anos morava na mesma casa que seus pais. O corpo da vítima foi encontrado em um dos quartos do segundo andar da casa, e Mohn fugiu no carro do pai.

Fonte: O Globo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/01/2024/18:35:11

