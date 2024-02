Terceiro caminhão vindo de Manaus com drogas é interceptado em Belém pela PF

Em quatro dias, veículos foram encontrados na capital com quase 600 kg de skunk. Apenas uma pessoa foi presa. Polícia apontou semelhanças entre os crimes e suspeita que origem das drogas seja do mesmo grupo criminoso.

Em quatro dias, um terceiro caminhão vindo de Manaus (AM) com drogas foi interceptado em Belém pela Polícia Federal (PF). Desta vez, 240 kg de skunk foram encontrados dentro do veículo, neste domingo (4).

Segundo a corporação, que contou com o apoio do Corpo de Bombeiros e da Receita Federal, o caminhão veio de balsa e ocorreu no bairro Marambaia.

Mas, diferente da apreensão da última quinta (1ª), quando o motorista foi encontrado, o veículo estava estacionado sem condutor, por isso ninguém foi preso, de acordo com a PF.

Na sexta (2), outros 120 quilos de skunk foram encontrados em um fundo falso, dentro de um caminhão que também vinha de Manaus e estava em um porto na av. Arthur Bernardes, na capital.

Ninguém foi preso, porque o veículo havia sido despachado sem motorista e o condutor que iria assumir a direção em Belém não apareceu, segundo policiais.

Semelhanças entre crimes

A PF apontou que há semelhanças entre as ações, como a ilustração idêntica dos pacotes de skunk, com desenho de jacaré, o que mostra a alta probabilidade de ambos carregamentos terem origem no mesmo grupo criminoso.

“Mais um ponto em comum é que nessas duas vezes a droga estava escondida da mesma forma, em um fundo falso do caminhão. Dessa vez, a lataria estava soldada de forma que foi necessária ajuda do Corpo de Bombeiros para retirar os pacotes da droga”, pontuou os agentes.

Fonte: G1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/02/2024/12:41:46

