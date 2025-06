Terremoto de magnitude 2,3 na Escala Richter atinge o Piauí; entenda o fenômeno

Epicentro do abalo sísmico foi o Vale do Sambito, próximo ao município de Elesbão Veloso (Imagem: Defesa Civil do Piauí)

Abalo foi detectado pela Rede Sismográfica Brasileira (RSB) da cidade de Floriano.

Um tremor de terra de magnitude 2,3 graus na escala Richter atingiu o estado do Piauí, por volta das 13h14 de segunda-feira (16). O epicentro do abalo sísmico foi o Vale do Sambito, próximo ao município de Elesbão Veloso, que fica a 165 km de Teresina, capital do estado. Segundo a Defesa Civil, o abalo foi detectado pela Rede Sismográfica Brasileira (RSB) da cidade de Floriano, porém, não há relato de que moradores da região tenham sentido o terremoto.

Em entrevista ao portal G1 do Piauí, o Diretor de Prevenção e Mitigação da Defesa Civil Piauí, professor Werton Costa, explicou que, por serem de baixo impacto, tremores dessa magnitude não oferecem riscos à população. Ele observou ainda que a região Nordeste tem características geológicas muito peculiares. “São terrenos bastante antigos, com fissuras e rachaduras, onde muitos blocos se movimentam. Por isso, há uma alta incidência de tremores de terra. São pequenas vibrações, abalos de baixa magnitude, registrados apenas por sismógrafos — aparelhos que medem essas vibrações em uma escala que vai de 0 a 9 graus”, declarou.

Conforme apuração da CNN Brasil, a última vez que o Piauí registrou tremor de terra foi no dia 27 de outubro de 2024, no município de Domingos Mourão. Na ocasião, o terremoto teve magnitude 2,1.

Fonte: O Liberal/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/06/2025/10:05:01

