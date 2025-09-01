Terremoto de magnitude 6 deixa mais de 800 mortos no Afeganistão

Terremoto deixa mortos e feridos no Afeganistão — Foto: Aimal ZAHIR / AFP

O governo acredita que o número de vítimas pode aumentar porque a área atingida é remota e de difícil acesso.

Um terremoto de magnitude 6 matou mais de 800 pessoas no Afeganistão. O governo acredita que o número de vítimas pode aumentar porque a área atingida é remota e de difícil acesso.

Segundo a agência Reuters, cerca de 2,8 mil pessoas ficaram feridas. Os tremores atingiram uma área na província de Kunar, que tem histórico de terremotos e enchentes.

O terremoto ocorreu a uma profundidade de 10 quilômetros, arrasando casas de barro e pedra na fronteira com o Paquistão.

Fonte: Jornal da CBN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/09/2025/07:00:00

Curtir isso: Curtir Carregando...