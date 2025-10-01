Terremoto de magnitude 6,9 deixa mais de 60 mortos nas Filipinas

Moradores locais permanecem nas ruas perto dos escombros de prédios danificados em meio a tremores secundários frequentes, após um terremoto de magnitude 6,9 que sacudiu partes da ilha, na Cidade de Bogo, Cebu, Filipinas.

(Foto: Daniel Ceng/Anadolu via Getty Images)

Pelo menos 69 pessoas morreram em um terremoto que atingiu uma província central das Filipinas nesta quarta-feira, 1. O epicentro foi registrado a cerca de 19 quilômetros a nordeste de Bogo, desencadeado por um movimento em uma falha geológica submarina, a uma profundidade relativamente rasa de 5 quilômetros.

O terremoto foi um dos mais fortes a atingir a região central em mais de uma década e ocorreu enquanto muitas pessoas ainda dormiam.

Bogo, cidade costeira com cerca de 90 mil habitantes na província de Cebu, registrou metade das mortes até o momento. O número de vítimas pode aumentar, já que os trabalhos de resgate enfrentam dificuldades devido às chuvas intermitentes e a danos em pontes e estradas, segundo autoridades locais.

O governo filipino ainda avalia se irá buscar ajuda de governos estrangeiros.

O Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia chegou a emitir um alerta de tsunami e orientou a população a evitar o litoral de Cebu e das províncias próximas, de Leyte e Biliran, devido ao risco de ondas de até 1 metro. Nenhuma onda foi registrada, e o alerta foi suspenso cerca de três horas depois.

Mesmo com o fim do alerta, milhares de moradores optaram por não voltar para casa, passando a noite em campos gramados e parques, apesar da chuva.

A região de Cebu e outras províncias ainda se recuperavam de uma tempestade tropical que atingiu a região na sexta-feira anterior, deixando ao menos 27 mortos.

Fonte: Associated Press

