Terremoto devasta Mianmar e Tailândia, deixando mortos e feridos

Foto: Reprodução | Cidades mianmarenses foram atingidas pelo pior tremor em quase 80 anos; mais de 700 pessoas ficaram feridas no país.

Pelo menos 144 pessoas morreram e mais de 732 ficaram feridas no forte terremoto de magnitude 7,7 que atingiu Mianmar, conforme o chefe do governo militar do país.

O tremor também atingiu a Tailândia e uma autoridade informou que pelo menos nove pessoas morreram na capital Bangkok. Equipes de resgate vasculham os escombros de um prédio que estava em construção e desabou, estima-se que ao menos oito pessoas morreram no local e mais de 100 ficaram desaparecidas.

Em Mianmar, grande parte da destruição ocorreu em Mandalay, segunda maior cidade do país, com uma população de cerca de 1,5 milhão de pessoas, município é a antiga capital real do país e um importante centro do coração budista.

A junta militar de Mianmar pediu que doadores de sangue contatassem hospitais. A ONU informou que relatórios iniciais da nação indicam “danos significativos”.

Na Tailândia, o primeiro-ministro disse que a situação está “começando a melhorar”. O edifício, onde se estima que há presos sob os escombros, estava sendo construído por uma empresa estatal chinesa.

A população de Bangkok foi instruída a evitar prédios altos, mas agora receberam sinal verde para voltar para casa.

O terremoto foi seguido por um tremor secundário e vários outros mais moderados.

Terremoto histórico

O tremor desta sexta-feira (28) é certamente o maior a atingir Mianmar desde 1946 e provavelmente o mais forte dos tempos modernos.

Ele se rompeu ao longo da Falha de Sagaing. A última vez que um terremoto dessa magnitude atingiu a terra foi em 2023 na Turquia, que matou mais de 50 mil pessoas.

Pedidos de ajudaGrupos internacionais pediram à junta militar governante de Mianmar que permitisse o acesso à ajuda humanitária. “Este terremoto não poderia ter ocorrido em pior hora para Mianmar. Mais de três milhões de pessoas continuam deslocadas internamente devido ao conflito armado que se alastrou desde o golpe militar de 2021”, expressou a Anistia Internacional.

Tremores sentidos na ChinaUsuários chineses de redes sociais nas províncias de Yunnan e Guangxi, que fazem fronteira com Mianmar, contaram que sentiram tremores após o terremoto.

É provável que o impacto do terremoto tenha sido sentido na maioria da região montanhosa do Triângulo Dourado, que abrange partes de Mianmar, Tailândia e Laos.

Fonte: CNN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/03/2025/14:27:41

