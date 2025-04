Tesla é destruído em Londres em protesto ‘artístico’ contra Musk

Tesla Model S de 2014 é destruído em protesto — Foto: Henry Nicholls/AFP/Reprodução/G1) – – O modelo escolhido para o protesto foi um Tesla Model S de 2014, já destinado ao descarte e sem condições legais de circulação. O veículo foi doado ao coletivo por uma pessoa que preferiu manter o anonimato. O grupo chamou o ato de “instalação de arte participativa”.

“Estamos dando às pessoas comuns a chance de mostrar como se sentem em relação a Elon Musk e suas opiniões odiosas. Esta instalação de arte participativa permite que as pessoas expressem sua frustração com a desigualdade de riqueza de forma segura e legal”, disse o grupo em nota.

Antes da destruição, a bateria do carro foi removida e enviada para reciclagem. A bateria, quando danificada, pode entrar em combustão ou explodir.

Durante o ato, qualquer pessoa podia utilizar ferramentas como marretas e tacos de beisebol, disponíveis no local, para participar da ação.

“Elon Musk pensa que é intocável, e eu senti que este era um ótimo momento para mostrar que ele não é — e destruir algo que ele valoriza. Sua agenda sobre direitos trans e Gaza parte meu coração, e eu só queria vir e liberar um pouco da minha raiva, que sinto não ter muito espaço para ser expressa”, comentou a estudante Romilly Cotta à agência France Presse.

Após a destruição, o Tesla Model S será leiloado pelo coletivo, e todo o valor arrecadado será destinado à caridade. Segundo o grupo, a intenção é doar o dinheiro para instituições que distribuem alimentos.

“Acho que há um sentimento compartilhado entre todos nós: a sensação de que os bilionários estão tomando demais. Nós odiamos bilionários — todos odiamos o Elon, especificamente — e isso é apenas catártico”, disse o músico Colin Reineberg.

Tesla está derretendo

De acordo com um levantamento feito pela consultoria Elos Ayta, a Tesla lá perdeu US$ 557 bilhões em valor de mercado desde o dia 20 de janeiro deste ano. As ações da companhia caíram 40,84% durante o período.

As vendas de carros da Tesla, empresa chefiada por Elon Musk, despencaram para o menor nível dos últimos três anos.

Os carros da companhia enfrentam uma competição cada vez maior da empresa chinesa BYD, mas especialistas acreditam que o papel controverso de Musk na administração Donald Trump também tem uma influência nesse fenômeno.

“Esses números são péssimos”, escreveu no X (antigo Twitter) Ross Gerber, um dos primeiros investidores da Tesla, do grupo Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management.

“A Tesla está em colapso e pode ser que não se recupere”, acrescentou ele, que já foi um apoiador de Musk, mas recentemente pediu que o conselho da empresa removesse o bilionário do cargo de CEO.

O ativismo político de Musk gerou uma onda de protestos e boicotes ao redor do mundo.

Ele atualmente lidera a iniciativa do Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês) do presidente Donald Trump, criada com o objetivo de cortar gastos e reduzir o volume de servidores federais.

No começo de março, o site Politico relatou que Trump teria dito a pessoas de seu círculo íntimo que Musk se afastaria do governo nas próximas semanas.

Logo após a publicação da notícia, o preço das ações da Tesla voltou a subir. A Casa Branca, no entanto, refutou a reportagem, classificando-a como “lixo”.

Por ser considerado um funcionário especial do governo, por lei Musk só pode servir no governo por 130 dias durante o ano, o que significaria que ele teria de deixar o posto até meados de junho.

O chefe da Tesla é o homem mais rico do mundo e contribuiu com mais de US$ 250 milhões (R$ 1,4 bi) para ajudar Trump a ser eleito nas eleições de novembro de 2024.

