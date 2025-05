Testemunha diz que morte de personal e PM ocorreu por ciúmes

Crime chocou a capital paraense | Foto:Reprodução

Testemunha relata ao DOL, com exclusividade, que policial militar matou personal trainer por suspeita infundada de traição. O PM acabou morto por um terceiro homem que presenciou o crime.

Um crime bárbaro que tomou conta do noticiário, envolvendo um PM, um personal trainer e uma terceira pessoa, que resultou na morte de duas pessoas. Esse é o resumo da situação que precisa de esclarecimentos.

O DOL teve acesso, com exclusividade, ao relato de uma testemunha do duplo homicídio que chocou moradores do bairro da Sacramenta, em Belém, no último fim de semana.

A tragédia envolveu o policial militar e o personal trainer, ambos mortos. Na ocasião, o PM matou o profissional de educação física e foi morto logo em seguida por um terceiro homem.

Segundo a testemunha, que preferiu não ser identificada, o crime teria sido motivado por ciúmes da proximidade do personal com a esposa do policial, mesmo que não houvesse relação amorosa entre os dois.

“Foi ciúmes de marido. Ciúme da esposa dele. Esse ciúme dele era doentio. Não era de hoje. Por todas as academias que ela frequentava, ele tinha essas ondas de ciúmes. E aí achou que ela estava tendo um caso com esse professor, só que não estava. Todo mundo sabe que não estava”, destacou.

DOL

O personal de educação física foi identificado como Alberto Wilson dos Santos Quintela, que seria pai daqui a duas semanas. A esposa dele chegou a ir ao local do crime e entrou em desespero. Já o PM era Rodrigo Alves Ferreira.

“O Beto (como era chamado) está super apaixonado pela esposa que vai ganhar neném agora daqui a duas semanas e a gente acompanhou desde o início a gestação dela. Do quanto ele postava todo dia a felicidade de ser pai. Enfim, um cara super tranquilo. Se dava com todo mundo na academia. Todo mundo gostava dele. As idosas, os jovens, todo mundo. Um rapaz super educado, bonito… E aí o cara (PM) surtou, foi lá e matou ele na porta da academia”, concluiu.

A Polícia Civil enviou uma nota ao DOL:

Por nota, a Polícia Civil informou que “Alberto Wilson dos Santos Quintela foi encontrado morto dentro de um carro, em frente a uma academia no bairro da Sacramenta, na noite desta segunda-feira (19). O autor do crime, Rodrigo Alves Ferreira, policial militar, foi alvejado e morto logo depois, por um terceiro envolvido que testemunhou a violência e fugiu após os disparos. O caso é investigado como homicídio doloso. Perícias foram solicitadas para esclarecer as dinâmicas do fato.”

