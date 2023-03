Saiba quem são as vítimas do acidente de trânsito que matou ao menos 12 pessoas no Pará

Acidente entre micro-ônibus e caminhão deixou mortos no sudeste do Pará — Foto: PM/Reprodução

Um micro-ônibus e um caminhão colidiram de frente por volta de 7h30 nesta sexta-feira (24) no km-329, entre Marabá e Nova Ipixuna, no sudeste do estado.

Ao menos 12 pessoas morreram no acidente entre um micro-ônibus e um caminhão na PA-150, entre Marabá e Nova Ipixuna, no sudeste do Pará. No fim da tarde desta sexta-feira (24), o nome das 12 vítimas foi divulgado:

*Edielei Ferreira

* Euvaldo Ribeiro

*Jose Alves da Silva

* Edina Silva dos Santos

*Maria da Cruz Alves de Sousa

*Jandenira Moreira de Oliveira

*Rayane Lopes Gomes

*Bebê do sexo feminino

*Gracilene Paiva da Silva

*Clediuza Soares Araújo dos Santos

*Evandro Silva Freitas

*Miriam Lopes Soares

Segundo relatos da Polícia Civil, o micro-ônibus levava 18 passageiros e duas pessoas estavam no caminhão. Após o choque, 9 pessoas morreram ainda no local, entre elas os motoristas da van e do caminhão.

Outras 3 pessoas morreram a caminho ou no Hospital Municipal de Marabá. Os sobreviventes estão em duas unidades de saúde, alguns em estado grave, conforme boletim médico divulgado nesta sexta (24).

O acidente

Um caminhão bitrem com duas pessoas e o micro-ônibus colidiram de frente por volta de 7h30 no km-329 da PA, em um trecho plano da rodovia. A pista estava molhada, pois chovia no momento do acidente. Até as 12h30, a rodovia estava interditada para realização da perícia.

Uma criança, que não teve a idade confirmada, está entre os 12 mortos do acidente. Segundo os bombeiros e a prefeitura de Marabá, 9 pessoas morreram no local e três a caminho de unidade de saúde.

O veículo de passageiros com capacidade para 17 pessoas saiu de Marabá com destino a Tucuruí, também no sudeste do Pará. No entanto, os bombeiros e a polícia não informaram até as 12h30 se todos os mortos estavam no ônibus e se este estava em sua capacidade máxima de ocupação.

Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal de Marabá para identificação.

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 25/03/2023/09:11:10 com informações da TV Liberal e g1 Pará

