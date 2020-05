Tia mata sobrinho com tiro na cabeça após ele ameaçar avó de 79 anos em MS

Arma utilizada no crime foi escondida dentro do galinheiro da residência onde mora idosa, em Rio Verde (MS). — Foto: Polícia Civil/Divulgação

De acordo com a polícia, suspeita dos disparos disse que também foi ameaçada pela vítima que queria colocar fogo na casa da idosa, em Rio Verde de Mato Grosso.

Uma mulher de 33 anos foi presa após matar o sobrinho de 29, na manhã deste domingo (24), no assentamento Agriverde, em Rio Verde, região norte do estado. De acordo com a delegada que investiga o caso, Andressa Vieira, a suspeita alegou que o homem ameaçava a mãe dela de 79 anos, que também é avó da vítima.

Segundo Andressa, a suspeita dos disparos, que mora com a idosa, contou que homem chegou até a casa delas e disse que iria matá-las. Nesse momento, ela efetuou três tiros e um deles acertou a cabeça do sobrinho.

O homem chegou a ser socorrido e levado para o hospital de Rio Verde mas, por conta da gravidade, precisou ser encaminhado para a Santa Casa de Campo, onde acabou não resistindo e morreu antes mesmo de dar entrada na unidade.

Segundo a polícia, após o crime, a mulher fugiu e foi localizada na cidade de Rio Negro (MS). Ela alegou legítima defesa. Em depoimento ressaltou que a vítima teria planos de colocar fogo na casa dela e um dia antes da morte, teria furtado a motocicleta que a pertencia.

Conforme a delegada, a vítima era usuária de drogas e tinha passagem por violência doméstica, inclusive, teria sido presa uma semana antes do crime após ameaçar a própria mãe. Na ocasião, a vítima teria desistido de representar contra o filho e ele acabou sendo solto.

Ainda de acordo com a polícia, a arma do crime foi encontrada dentro do galinheiro da casa de onde aconteceu o assassinato e a suspeita vai responder pelo crime de homicídio.

Por Flávio Dias, G1 MS — Campo Grande

