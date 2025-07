TikTok notifica pais sobre postagens de adolescentes

Foto:Reprodução| A nova funcionalidade integra a Sincronização Familiar, a seção de controle parental do TikTok.

O TikTok anunciou, na última quarta-feira (30), uma nova funcionalidade que notifica os pais quando seus filhos adolescentes publicam vídeos, stories ou fotos em suas contas, sejam elas públicas ou privadas.

Os novos alertas entrarão em vigor automaticamente para os usuários que habilitarem a sincronização familiar a partir de agora. No entanto, aqueles que já utilizam esse recurso precisarão ativar as novas notificações manualmente. Para fazer isso, os pais devem seguir os seguintes passos:

A empresa declarou: “Seguimos fornecendo às famílias um conjunto de ferramentas para estimular diálogos abertos e contínuos sobre suas experiências online”. Essa abordagem visa garantir que os jovens possam explorar sua criatividade e independência sem comprometer sua segurança.

A iniciativa do TikTok reflete uma tendência crescente entre as redes sociais de priorizarem a segurança dos usuários mais jovens.

Com a crescente preocupação em torno da privacidade e segurança nas plataformas digitais, especialmente para adolescentes, essa atualização representa um passo significativo.

Com a implementação dessas medidas de segurança, o TikTok busca equilibrar a liberdade criativa dos adolescentes com a responsabilidade dos pais, criando um espaço mais seguro para todos os usuários.

Fonte: G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/07/2025/06:00:46

