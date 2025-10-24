Tiktoker de 19 anos morre após batalha contra câncer no cérebro

Foto Reprodução| A estrela do TikTok Anna Grace Phelan morreu, aos 19 anos, após lutar contra um câncer no cérebro.

A notícia do falecimento foi confirmada no último sábado (24/5), em uma mensagem postada em sua página na plataforma.

“É com grande tristeza que anunciamos que nossa linda filha, Anna Grace Phelan, foi para casa para estar com seu Senhor e Salvador Jesus Cristo”, dizia o texto.

“Obrigada pelas incontáveis milhares de orações por cura e paz”, prosseguia a mensagem. “Que todos nós nos alegremos com a certeza de que ela está no céu agora e foi curada.”

Câncer foi revelado em setembro

A influenciadora contou aos seus seguidores em setembro passado que lutava contra um câncer no cérebro. Ela iria começar na faculdade quando recebeu o diagnóstico.

Em um vídeo anterior no TikTok, Phelan explicou que seus sintomas iniciais incluíam dormência no lado esquerdo do rosto e no lado direito da perna. Foi quando ela resolveu agendar uma ressonância magnética, que mostrou uma lesão no cérebro.

“Comecei a perder o equilíbrio”, disse ela aos seus seguidores. “Comecei a ter problemas de visão no olho esquerdo, a dormência no rosto e na perna continua. Minha fala começou a ficar estranha. Minha cabeça está muito confusa.”

Após passar por uma biópsia, Phelan descobriu que estava com um glioblastoma, câncer cerebral altamente agressivo que cresce rapidamente e é incurável.

“Esta é definitivamente a notícia mais difícil que já recebi”, também no TikTok, em setembro.

Últimos vídeos da influencer

Em vídeo publicado no dia 14 de maio, Phelan afirmou: “As coisas não têm estado boas. Meu tumor cresceu e está numa área onde não consigo respirar. Não dá para operar.”

“Então, eu só queria agradecer por todas as orações”, continuou ela. “Seria preciso um milagre, mas ainda não vou desistir. Se vocês continuarem orando por mim, acho que vou conseguir.”

Fonte: Metrópoles e Republicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/10/2025/14:52:07

