TIM foca no mercado do agronegócio em nova campanha publicitária

Ação destaca a liderança da operadora na cobertura 4G no Campocom maior rede de IoT do Brasil; Peças serão veiculadas em TV, sites e jornais durante os meses de outubro e novembro

Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2020 – Líder em cobertura 4G no campo, a TIM destaca o setor do agronegócio em sua nova campanha publicitária. Com inserção nos principais espaços do setor, tanto em TV, impressos e em canais digitais, as peças destacam o pioneirismo e a presença da TIM pelo Brasil: são mais de 5 milhões de hectares conectados com cobertura 4G, levando soluções de IoT, voz e dados aliadas a conectividade para seus clientes. Com veiculação prevista para os meses de outubro e novembro, a campanha mostra como a conectividade habilita soluções, conecta pessoas, máquinas e dispositivos e ajuda a trazer mais eficiência na gestão do negócio, com a qualidade da maior rede de Internet das Coisas (IoT). A campanha é assinada pela Havas Plus.

“Sabemos a força que o campo tem na economia brasileira e queremos ajudar produtores com soluções feitas especialmente para o agronegócio. Estamos apoiando a transformação e a inclusão digital no campo, conectando escritórios, fazendas, máquinas, otimizando a gestão de equipe, ajudando a monitorar lavouras e a previsão do tempo, apoiados na qualidade e disponibilidade da maior cobertura 4G do país”, conta Alexandre Dal Forno, Head de Marketing Corporativo & IoT da TIM Brasil, e líder do projeto 4G TIM no campo.

Dentro da iniciativa 4G TIM no campo, destaque para o primeiro marketplace com soluções IoT para o mercado corporativo, com portfólio de ofertas de soluções que também atende o agronegócio, complementando os serviços de conectividade oferecidos pela operadora. Para mais informações, confira em marketplaceiot.tim.com.br.

Sobre a TIM

“Evoluir juntos com coragem, transformando tecnologia em liberdade” é o propósito da TIM, que atua em todo o Brasil com serviços de telecomunicações, focada nos pilares de inovação, experiência do cliente e agilidade. A empresa é reconhecida por liderar movimentos importantes do mercado desde o início de suas operações no país e está à frente da transformação digital da sociedade, em linha com a assinatura da marca: “Imagine as possibilidades”. É, desde 2015, líder em cobertura 4G no Brasil – conectando, inclusive, o campo para viabilizar a inovação no agronegócio – e, já pronta para um futuro ainda mais digital, ativará comercialmente a tecnologia 5G em três cidades até setembro.

A TIM valoriza a diversidade e promove uma cultura sempre mais inclusiva, com um ambiente de trabalho pautado no respeito. A companhia é a única do setor de telecomunicações a integrar o Novo Mercado da B3, reconhecido como nível máximo de governança corporativa, além de estar há 12 anos seguidos no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), sendo operadora por mais períodos consecutivos nesta carteira. Também é primeira empresa de telefonia reconhecida pela Controladoria-Geral da União (CGU) com o selo “Pró-ética”, iniciativa que existe com o objetivo de promover um ambiente corporativo mais íntegro, ético e transparente.

Para mais informações, acesse: https://www.tim.com.br.

