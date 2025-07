Time ouve apito externo, pensa que som veio do árbitro, para e sofre gol em eliminação no MG

Jogadores do Patrocinense param após ouvirem apito externo, sofrem gol do North e são eliminados do Módulo 2 do Campeonato Mineiro. — Foto: Reprodução/FMF TV

Zaga do Patrocinense para no lance, árbitro manda jogo seguir e North faz gol que abre caminho em derrota que eliminou Águia do Módulo 2 do Mineiro. Clube vai acionar o TJD; veja vídeo

Um apito externo confundiu os jogadores e teve impacto direto na eliminação de um time na divisão de acesso em Minas Gerais. A zaga do Patrocinense ouviu o som, pensou que o árbitro havia apitado, parou no lance e sofreu o gol que abriu o caminho para a derrota diante do North por 2 a 1, na Arena Credinor, em Montes Claros, pela penúltima rodada do triangular semifinal do Módulo 2 do Campeonato Mineiro.

O árbitro Paulo César Zanovelli, que não foi o autor do apito durante o lance, deu continuidade à jogada e confirmou o gol. Não há Árbitro de Vídeo na competição mineira e o lance não foi citado na súmula. Com o resultado, o Patrocinense foi eliminado, e o North segue na briga pelo acesso.

O ge entrou em contato com o Patrocinense. O presidente Fúlvio Barbosa informou que o clube vai entrar com pedido de anulação da partida junto ao Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-MG), sob alegação de erro de Direito.

O mandatário afirma que o apito foi muito claro e pôde ser ouvido das cabines, onde outros integrantes da diretoria e ele estavam. Além disso, o dirigente disse ao ge que tenta uma reunião com a Comissão de Arbitragem e a Diretoria de Competições da Federação Mineira de Futebol.

A reportagem também contatou a FMF para saber a posição da Comissão de Arbitragem sobre o lance e entender se o calendário para a última rodada do torneio está mantido. A entidade não se manifestou até a última atualização desta matéria.

A jogada

O lance aconteceu aos seis minutos do segundo tempo, quando a partida decisiva estava empatada em 0 a 0. Após lançamento que veio do campo de defesa do North, a bola vai para o campo de defesa do Patrocinense. No momento em que os jogadores do CAP correm em direção á bola, um apito é ouvido e eles imediatamente param de correr, por terrem interpretado o som como um apito do árbitro Paulo César Zanovelli.

Ao contrário, o atacante Renato, do North, percebe que a arbitragem não parou o lance. Ele dá sequência à jogada, dribla o goleiro Adilson e chuta para marcar o primeiro gol da partida.

Imediatamente, os jogadores do Patrocinense cercam a arbitragem para reclamar sobre o lance. Depois de cerca de dois minutos de paralisação, Paulo César Zanovelli cinfirmou o gol, e o CAP deu a saída de bola. O Árbitro de Vídeo não é utilizado no Módulo 2 do Mineiro.

A vitória do North por 2 a 1 levou o time aos oito pontos. A equipe não tem mais partidas por fazer e espera o confronto entre o eliminado Patrocinense, zerado no triangular, e Democrata SL, que tem cinco e pode chegar aos mesmos oito do adversário. A equipe de Sete Lagoas precisa vencer por dois ou mais gols de vantagem para ultrapassar o North, ser líder do triangular, garantir vaga na final do Módulo 2 e o acesso à elite do Mineiro.

Nada consta na súmula

O ge verificou o site da Federação Mineira de Futebol para saber se o incidente foi relatado em súmula pelo árbitro Paulo César Zanovelli. No documento, não há qualquer referência a jogada.

O que dizem os citados

O Patrocinense informou que vai entrar com pedido de anulação da partida sob alegação de erro de Direito. O presidente Fúlvio Barbosa disse que o Departamento Jurídico do clube analisa a situação desde o domingo e deve ingressar com a solicitação junto ao Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-MG) nesta segunda-feira.

O mandatário, que pretende se reunir nas próximas horas com representantes do Departamento de Competições (DCO) e a Comissão de Arbitragem da Federação Mineira de Futebol, considerou a postura de Paulo César Zanovelli de não paralisar a partida errada e rotolou a arbitragem como “estranha”.

— Eu estava nas cabines, na direção da linha do quarto árbitro. É óbvio que ele ouviu (o apito), todo mundo ouviu, a televisão (transmissão da Federação Mineira) capta o som. Vamos entrar com o pedido no TJD e fizemos uma reclamação extraoficial. Vou conversar com a Comissão de Arbitragem, porque não são poucos os erros deste árbitro (Paulo César Zanovelli). Ele (árbitro) falou com os jogadores em campo que eles poderiam colocar na conta dele (árbitro). Então é isso que vamos fazer: colocar na conta dele — disse.

O ge procurou a Federação Mineira de Futebol. A reportagem pediu posicionamento da Comissão de Arbitragem, que representa o árbitro Paulo César Zanovelli, sobre o lance. Além disso, foi perguntado à Diretoria de Competições se o calendário dos jogos, programado para o próximo fim de semana, está mantido. A entidade não respondeu até a última atualização da reportagem.

Fonte: Bruno Ribeiro — Patrocínio, MG e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/07/2025/15:15:57

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...