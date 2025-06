Tinder lança novo recurso para ajudar no match certeiro

Novo recurso agita o aplicativo de relacionamento | Divulgação

Nova função permite formar duplas para buscar pretendentes e marcar encontros em grupo no app.

OTinder acaba de lançar uma novidade que promete transformar a experiência de paquera online: o “Double Date”. Disponível a partir desta terça-feira (17), o recurso permite que dois amigos se unam para buscar outros casais e organizar encontros em quartetos diretamente pelo aplicativo.

Até agora, a participação dos amigos na busca por um par romântico ficava restrita a dicas e ajuda fora do app. Com o “Double Date”, a interação se torna oficial, possibilitando que as duplas naveguem juntas pela plataforma, curtam perfis e encontrem outras duplas interessadas.

A iniciativa surgiu após o reconhecimento do sucesso dos encontros em grupo, que já ocorriam de forma espontânea entre os usuários. Após testes em regiões selecionadas, incluindo países da América Latina, onde a recepção foi bastante positiva, o Tinder decidiu oficializar a prática.

Dados internos apontam que 90% dos usuários do “Double Date” têm menos de 29 anos, faixa etária que corresponde a metade da base global do app. A América Latina se destaca, respondendo por 40% do uso mundial dessa funcionalidade.

Para experimentar o recurso, basta acessar o ícone no canto superior direito da tela principal, escolher até três amigos para formar a dupla e deixar que o Tinder faça o pareamento com outros grupos. Quando um match acontece, um chat em grupo é criado automaticamente, facilitando a organização do encontro.

Fonte: O Globo

