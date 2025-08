Tio de Michelle Bolsonaro é preso por armazenamento de material de abuso sexual infantil

Foto:Reprodução | Gilberto Firmo, de 52 anos, foi detido em flagrante durante operação da Polícia Civil em Ceilândia (DF)

A Polícia Civil de Goiás prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (1º), Gilberto Firmo, de 52 anos, tio da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e presidente do PL Mulher, por armazenamento de material relacionado à exploração sexual de crianças e adolescentes.

A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em Ceilândia (DF), com apoio da Polícia Civil do Distrito Federal.

De acordo com as investigações, Gilberto é suspeito de compartilhar e fazer upload de centenas de arquivos com imagens e vídeos de abuso sexual infantil pela internet.

Durante a operação, os agentes encontraram diversos arquivos contendo cenas explícitas de violência sexual contra crianças e adolescentes no celular do investigado. O aparelho foi apreendido e será submetido à perícia técnica, a fim de aprofundar a análise do material e identificar outros possíveis envolvidos.

À CNN Brasil, o advogado de defesa de Gilberto, Samuel Magalhães, confirmou a prisão e afirmou que seu cliente passará por audiência de custódia neste sábado (2). A assessoria de imprensa de Michelle Bolsonaro foi procurada, mas ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

A investigação segue em andamento, e o material apreendido será analisado para avaliar a extensão dos crimes cometidos e eventuais conexões com redes de exploração na internet.

