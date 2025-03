Tire da tomada: 5 aparelhos que consomem energia mesmo desligados

Foto: Reprodução | Deixar o carregador na tomada sem o aparelho conectado ainda gasta energia.

Economizar energia é essencial, especialmente no Brasil, onde as tarifas de luz podem pesar no bolso. Uma das dúvidas mais comuns é se retirar os aparelhos da tomada realmente faz diferença – e a resposta é sim.

Muitos eletrônicos continuam consumindo energia mesmo no modo standby, mantendo luzes de standby, relógios digitais ou funções em segundo plano. Por isso, tirá-los completamente da tomada é a melhor forma de evitar gastos desnecessários.

5 aparelhos que você deve tirar da tomada para economizar energia

1. Televisão

Presente na maioria das casas, a TV consome energia mesmo desligada, principalmente se estiver no modo standby. Desconectá-la da tomada quando não estiver em uso – ou usar um filtro de linha com botão liga/desliga – pode reduzir o consumo.

2. Micro-ondas

O visor digital e o relógio do micro-ondas funcionam constantemente enquanto ele está plugado. Se não estiver usando, vale a pena tirá-lo da tomada para evitar desperdício.

3. Ar-condicionado

Um dos maiores vilões da conta de luz, o ar-condicionado pode continuar consumindo energia mesmo desligado, especialmente modelos com Wi-Fi ou display digital. Desligá-lo da tomada quando não estiver em uso ajuda a economizar.

4. Computador e periféricos

PCs, monitores, impressoras e roteadores consomem energia mesmo em repouso. Se não estiver usando, desligue tudo e retire da tomada – ou use uma régua de energia para cortar a alimentação de vários dispositivos de uma vez.

5. Carregadores de celular e notebook

Deixar o carregador na tomada sem o aparelho conectado ainda gasta energia. O hábito de retirá-lo após o uso evita o “consumo fantasma” e ainda prolonga a vida útil do carregador.

Outras dicas para economizar energia em casa

Além de desconectar os aparelhos, você pode adotar outras práticas para reduzir o gasto de energia:

✔ Aproveite a luz natural – Mantenha cortinas abertas durante o dia para evitar acender lâmpadas.

✔ Troque por lâmpadas LED – Elas consomem menos e duram mais que as incandescentes ou fluorescentes.

✔ Desligue as luzes ao sair – Mesmo que seja por pouco tempo, evite deixar cômodos iluminados sem necessidade.

✔ Prefira eletrodomésticos eficientes – Procure pelo selo Procel ou Inmetro de economia de energia na hora da compra.

✔ Use a geladeira com consciência – Evite deixar a porta aberta por muito tempo e não coloque alimentos quentes dentro.

✔ Reduza o tempo no chuveiro – Banhos mais curtos e em temperatura moderada ajudam a economizar energia e água.

✔ Lave e seque roupas com eficiência – Use a máquina de lavar com carga cheia e prefira secar as roupas no varal quando possível.

Pequenas mudanças fazem grande diferença no final do mês – e ainda contribuem para um planeta mais sustentável.

