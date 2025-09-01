Tiroteio é registrado durante confraternização e deixa sete feridos em Itaituba (PA)
Foto:Reprodução | Um tiroteio foi registrado na madrugada deste domingo (31), no bairro São Tomé em Itaituba, no sudoeste do Pará. De acordo com informações preliminares, ao menos sete pessoas ficaram feridas após dois homens armados invadirem uma residência onde ocorria uma confraternização.
O caso aconteceu por volta de 0h40. De acordo com informações, um indivíduo não identificado chegou ao local acompanhado de um outro homem em uma moto e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra os presentes, tendo como alvo inicial um dos participantes.
Durante a ação, duas pessoas que estavam na confraternização e possuíam registro legal de armas reagiram, o que resultou em uma troca de tiros. Na ocasião, sete pessoas foram atingidas, sendo três delas em estado grave.
As vítimas foram socorridas ainda durante a madrugada e encaminhadas ao Hospital Regional do Tapajós (HRT).
VEJA VÍDEO:
Fonte: Portal Giro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/09/2025/07:00:00
O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:
Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com