Tiroteio é registrado durante confraternização e deixa sete feridos em Itaituba (PA)

Foto:Reprodução | Um tiroteio foi registrado na madrugada deste domingo (31), no bairro São Tomé em Itaituba, no sudoeste do Pará. De acordo com informações preliminares, ao menos sete pessoas ficaram feridas após dois homens armados invadirem uma residência onde ocorria uma confraternização.

O caso aconteceu por volta de 0h40. De acordo com informações, um indivíduo não identificado chegou ao local acompanhado de um outro homem em uma moto e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra os presentes, tendo como alvo inicial um dos participantes.

Durante a ação, duas pessoas que estavam na confraternização e possuíam registro legal de armas reagiram, o que resultou em uma troca de tiros. Na ocasião, sete pessoas foram atingidas, sendo três delas em estado grave.

As vítimas foram socorridas ainda durante a madrugada e encaminhadas ao Hospital Regional do Tapajós (HRT).

