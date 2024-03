Tiroteio em bar do Mato Grosso deixa dois feridos; vídeo

Câmeras de segurança do local registraram o momento em que dois suspeitos chegam em uma moto branca e iniciam os disparos — Foto: Reprodução

Às equipes, uma das vítimas disse que tem passagens por roubo e tráfico de drogas e que faz cinco meses que saiu do monitoramento por tornozeleira eletrônica.

Dois homens, de 23 e 26 anos ficaram feridos em um tiroteio em Lucas do Rio Verde, a 360 km de Cuiabá, nessa quinta-feira (14). Câmeras de segurança do local registraram o momento em que dois suspeitos chegam no local e iniciam os disparos.(Veja vídeo acima)

Segundo a Polícia Militar, uma das vítimas foi atingida na perna esquerda, enquanto a outra levou um tiro no abdômen.

Às equipes, as vítimas disseram que não sabem quem são os suspeitos, mas que faz cinco meses que um deles saiu do monitoramento por tornozeleira eletrônica e tem passagens por roubo e tráfico de drogas.

As vítimas foram encaminhadas para o Pronto Atendimento Municipal.

A Polícia Civil investiga o caso.

ASSISTA O VÍDEO:

Tiroteio em bar do Mato Grosso deixa dois feridos.

Leia mais: https://t.co/5Yuwu2CflS pic.twitter.com/e0nFLMDkKp — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) March 15, 2024

Fonte: Por g1 MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/03/2024/15:34:59

