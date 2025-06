Tiroteio em escola na Áustria deixa vários mortos

Ataque ocorreu em uma escola na cidade de Graz, sudeste da Áustria (Foto:Reprodução/Google Street View)

Estudante teria sido o autor dos tiros, segundo a polícia local

Um tiroteio nesta terça-feira (10) em uma escola na cidade de Graz, sudeste da Áustria, deixou vários mortos, incluindo o suposto atirador, e pessoas gravemente feridas, informou o Ministério do Interior.

“Atualmente, há uma operação policial em curso (…) o motivo da mobilização é que foram ouvidos tiros dentro do edifício”, afirmou a polícia na rede social X.

Atirador em escola da Geórgia era estudante de 14 anos e há dois alunos entre mortos

O canal de televisão ORF informou, citando a polícia, que um estudante foi o autor dos tiros, que provocou uma ordem de evacuação da escola.

O tiroteio deixou várias pessoas gravemente feridas, incluindo estudantes e professores, afirmou o porta-voz da polícia, Fritz Grundnig.

Os ataques em locais públicos são raros na Áustria, um país da UE com nove milhões de habitantes e que está entre os 10 Estados mais seguros do mundo, segundo o Global Peace Index.

Em fevereiro, um adolescente morreu esfaqueado e cinco pessoas ficaram feridas em um ataque no sul da Áustria. Um solicitante de asilo sírio de 23 anos foi detido durante o incidente.

