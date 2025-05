Tiroteio em loja de carros termina com duas mortes em Belém

(Foto:Reprodução) – Uma das vítimas foi um cliente do estabelecimento localizado no bairro do Marco. Um suspeito morreu em tiroteio, dois foram presos e um fugiu.

Taxista e suspeito morrem durante tiroteio em loja de carros em Belém

Um tiroteio em uma loja de carros no bairro do Marco, em Belém, terminou em duas mortes, entre elas a de um cliente do estabelecimento nesta sexta-feira (9).

Quatro criminosos estavam fazendo assaltos na área quando policiais civis foram informados.

Do lado de fora do estabelecimento, parentes de Odinelson Almeida da Silva cobravam respostas. O taxista de 52 anos aguardava a finalização de um serviço quando foi atingido por disparo de arma de fogo e morreu no local. A vítima tinha ido trocar o pneu do carro.

A vítima foi ferida durante troca de tiros entre assaltante e a Polícia Civil. Na ação, o suspeito, Edilson André Ayres Lobato, também foi atingido e morreu.

Segundo o diretor da Polícia Especializada, Evandro Araújo, houve troca de tiros enquanto o cliente estava na loja.

A Polícia Civil informou que o local foi invadido durante tentativa de fuga. O suspeito e outros três homens estavam em uma sapataria quando foram surpreendidos pelos policiais.

Os agentes da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos foram informados pela população de que eles estavam fazendo arrastões no bairro.

Uma testemunha afirmou que tinha uma encomenda para buscar na sapataria, mas decidiu primeiro parar para almoçar. Foi quando ela ouviu os tiros.

A perícia foi realizada a portas fechadas. Ao fim do levantamento, a família teve acesso ao local.

Outros dois suspeitos foram presos e um conseguiu fugir do local. Uma das motos usadas por eles e duas armas foram apreendidas.

Em nota, a Polícia Civil informou que segue apurando o caso a fim de localizar e prender o quarto envolvido no crime, que já foi identificado. As duas armas apreendidas devem passar por perícias.

