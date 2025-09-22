TJPA alerta para tentativas de golpe em nome de Juizado de Santarém

Criminosos abordam vítimas através de ligações de celular, mensagens de WhatsApp, texto ou e-mail (imagem ilustrativa) — Foto: Reprodução/TV Globo

O Tribunal orienta que qualquer contato suspeito seja imediatamente desconsiderado e, se possível, comunicado às autoridades competentes.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) está alertando a população sobre tentativas de golpe envolvendo o nome do Juizado Especial de Relação de Consumo de Santarém, no oeste do Pará. De acordo com a unidade, terceiros vêm se passando por servidores para solicitar valores indevidos a cidadãos. O TJPA esclarece que não realiza cobranças ou solicita pagamentos por telefone, e-mail ou aplicativos de mensagem.

Todas as intimações e comunicações oficiais do Juizado são feitas exclusivamente pelos meios processuais adequados, garantindo a segurança e a transparência dos atos judiciais.

O Tribunal orienta que qualquer contato suspeito seja imediatamente desconsiderado e, se possível, comunicado às autoridades competentes.

Mais informações podem ser obtidas pelos canais de comunicação oficiais do Juizado, que são o telefone (93) 99162-6874 e o e-mail jeconsumosantarem@tjpa.jus.br, ou pelo balcão virtual, ferramenta disponível no portal do TJPA.

Fonte: G1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/09/2025/14:52:04

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...