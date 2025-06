TJPA publica edital para concurso público; confira cargos e salários

(Foto: Reprodução) – Certame terá vagas para Analista Judiciário e Oficial de Justiça Avaliador em diversas regiões do estado do Pará

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) publicou, no Diário da Justiça desta terça-feira (24), o edital de seu novo concurso público para o provimento de 50 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior. Organizado pelo renomado Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), o certame oferece oportunidades para as carreiras de Analista Judiciário e Oficial de Justiça Avaliador.

As vagas são um grande atrativo para profissionais de diversas áreas, com uma remuneração inicial que pode superar os R$ 12 mil.

O vencimento básico é R$ 6.008,76, acrescido de uma gratificação de nível superior de R$ 4.807,00, totalizando R$ 10.815,76. Para alguns cargos, como Psicologia e Serviço Social, há ainda um adicional de risco de vida no valor de R$ 1.802,62, elevando o total para R$ 12.618,38.

Já para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador, o risco de vida é de R$ 4.206,13, alcançando uma remuneração de R$ 15.021,89.

A jornada de trabalho é de 30 horas semanais para a maioria dos cargos.

Vagas e Especialidades

O concurso abrange um leque diversificado de especialidades para o cargo de Analista Judiciário, incluindo:

Área Administrativa (qualquer formação superior)

Administração

Análise de Sistemas

Análise de Suporte

Arquitetura

Biblioteconomia

Ciências Contábeis

Comunicação Social

Direito

Economia

Enfermagem

Engenharia (Civil, Elétrica, Mecânica)

Estatística

Fiscal de Arrecadação

Medicina

Pedagogia

Psicologia

Psiquiatria

Serviço Social

Além disso, há vagas para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador, que exige formação em Direito.

Inscrições e Etapas do Concurso

Os interessados deverão realizar a inscrição exclusivamente pela internet, no site do Cebraspe. A taxa de inscrição foi fixada em R$ 150,00. O período de solicitação de inscrições é de 30/6 a 22/7/2025 (Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia – horário oficial de Brasília/DF)

O processo seletivo será composto pelas seguintes fases:

Provas Objetivas: De caráter eliminatório e classificatório, com itens no formato Certo/Errado, marca registrada do Cebraspe.

Prova Discursiva: De caráter eliminatório e classificatório, consistindo na redação de um texto dissertativo sobre temas de Atualidades.

Avaliação Psicológica: De caráter eliminatório.

Avaliação de Títulos: De caráter classificatório.

As provas objetivas e discursiva terão duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas nas cidades de Altamira, Belém, Marabá, Paragominas, Redenção e Santarém.

Políticas de Inclusão

O edital reforça o compromisso do TJPA com a diversidade e a inclusão, reservando vagas para grupos específicos. Serão destinadas 20% das vagas para candidatos negros, 5% para pessoas com deficiência e 3% para candidatos indígenas, seguindo as resoluções do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

