TJPA suspende anulação e restitui Mesa Diretora da Câmara Municipal de Tucuruí

(Foto: Reprodução) – A medida suspende os efeitos da decisão anterior da Vara Única de Tucuruí, que havia anulado a eleição da Mesa Diretora sob o argumento de violação ao princípio da proporcionalidade partidária, atendendo a pedido do diretório municipal do MDB

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) decidiu, nesta terça-feira (23), restabelecer a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Tucuruí eleita em 1º de janeiro de 2025. A decisão liminar, assinada pelo desembargador Mairton Marques Carneiro, atendeu a um agravo de instrumento interposto pelo vereador Cleidson de Souza Oliveira, atual vice-presidente da Casa Legislativa.

A medida suspende os efeitos da decisão anterior da Vara Única de Tucuruí, que havia anulado a eleição da Mesa Diretora sob o argumento de violação ao princípio da proporcionalidade partidária, atendendo a pedido do diretório municipal do MDB. Com isso, voltam aos cargos Jairo Rejânio Holanda de Souza (MDB) como presidente, Cleidson de Souza Oliveira (Republicanos) como vice-presidente, Paulo Bonieck Souza dos Santos (PP) como primeiro-secretário e Fábio Ulisses Soares Campelo (União Brasil) como segundo-secretário.

Argumentos da defesa

No recurso, Cleidson Oliveira alegou que a eleição ocorreu de forma regular, com voto unânime dos 17 vereadores, incluindo os oito representantes do MDB. Para ele, isso demonstra que o partido participou ativamente da escolha da Mesa e que não haveria ilegalidade a ser contestada. O parlamentar também apontou que não foi citado na ação original, o que caracterizaria cerceamento de defesa, já que teve seu mandato afetado pela decisão anterior.

Ainda segundo o recurso, o MDB teria direito matemático a apenas uma vaga na Mesa Diretora, conforme critérios estabelecidos no Código Eleitoral, que determina o desprezo da fração decimal no cálculo da proporcionalidade. Com 8 dos 17 vereadores, o partido teria direito a 1,88 vagas, arredondadas para 1, e não a duas, como alegava o MDB.

Decisão do TJPA

Ao analisar o caso, o desembargador Mairton Carneiro considerou que a eleição da Mesa Diretora foi legítima, com votação unânime, e que a anulação da composição eleita configuraria violação à autonomia do Poder Legislativo e ao princípio da segurança jurídica. Ele também destacou que o MDB já ocupa o cargo mais relevante da Mesa, a Presidência, e que qualquer alteração posterior à eleição pode comprometer a estabilidade institucional da Câmara.

“Anulação prematura de eleição unânime e regular pode configurar violação aos princípios fundamentais como a separação dos poderes, autonomia dos órgãos legislativos e estabilidade das instituições democráticas”, afirmou o relator.

Próximos passos

A decisão suspende os efeitos da anulação da eleição e mantém a atual Mesa Diretora em seus cargos até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. A Câmara Municipal de Tucuruí já foi notificada e deverá cumprir a decisão imediatamente. A parte agravada, o MDB, ainda poderá apresentar manifestação nos autos.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/07/2025/17:00:50

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...