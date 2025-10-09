Tom Carroll revolucionou o surfe com suas manobras

Foto de Tim Marshall na Unsplash | Nos anos 1980, o surfe foi transformado por atletas que desafiaram os limites da performance nas ondas.

Entre eles, Tom Carroll se destacou com seu estilo explosivo e técnica apurada, sendo um dos responsáveis por revolucionar as manobras na modalidade.

A popularidade do surfe competitivo impulsiona o interesse do público por grandes nomes do esporte, e plataformas com bônus destacam essa tendência em alta. Saiba quando apostar e quando parar.

Vamos relembrar a carreira de uma das figuras mais icônicas da história do surfe e destacar o seu legado.

Tom Carroll fez história no surfe

Natural de Sydney, na Austrália, Tom Carroll se destacou desde jovem, vencendo o Australian Junior em 1978 e conquistando o título do Pro Junior em 1977 e 1980.

Já na categoria profissional, não demorou para brilhar e conseguiu dois títulos mundiais da ASP World Tour, em 1983 e 1984, tornando-se o primeiro australiano a alcançar esse feito. Tom Carroll também se tornou tricampeão de um dos eventos mais prestigiados do surfe, o Pipeline Masters, vencendo em 1987, 1990 e 1991.

Em 1988, fez história fora das ondas ao assinar o primeiro contrato de um milhão de dólares do surfe. Ao todo em sua carreira, Carroll conseguiu 26 vitórias, um número bem expressivo.

Além das conquistas, o seu estilo, sempre com muita potência e precisão, marcou época. Um dos diferenciais era a habilidade rara de surfar no “bolso” da onda, que é a zona mais crítica, onde a força da água encontra o limite da manobra.

Essa coragem técnica não apenas o distinguiu de seus contemporâneos, como também ajudou a redefinir o conceito de surfe de alto desempenho, elevando o padrão competitivo e inspirando novas gerações.

A evolução técnica do surfe deve muito a nomes como Tom Carroll, que romperam barreiras e elevaram o nível das competições. Esse avanço também reflete fora d’água, principalmente com as apostas esportivas, onde os torneios internacionais impulsionam as plataformas legalizadas, que ganham força ao lado de modalidades mais tradicionais. Pratique o jogo seguro.

Atenção com equipamentos

Tom Carroll, bicampeão da WSL, era famoso pelo cuidado que tinha com o seu equipamento. Ele chegou a desenvolver pranchas em colaboração com shapers renomados, como os da Byrne Surfboards, que buscavam equilíbrio entre estabilidade e agressividade.

Em seguida, também fez parceria com Rusty Preisendorfer, ampliando suas possibilidades em condições variadas. Em sua visão, a inovação no design poderia influenciar o futuro do surfe.

Pós-carreira

Tom Carroll sofreu com vício em estimulantes, mas se reabilitou e passou a alertar pessoas sobre possíveis problemas decorrentes da droga. Em 2015, chegou a participar de um documentário na ABC TV da Austrália, alertando sobre os riscos.

Ele também retratou os problemas com drogas em sua biografia, que foi escrita em conjunto com o seu irmão, Nick Carroll, um respeitado jornalista de surfe.

Tom Carroll também foi introduzido no Hall da Fama do Sport Australia por sua contribuição ao esporte como atleta.

Mesmo após se aposentar, Tom segue ativo no surfe, com foco em ondas grandes. Ele chegou a encarar as gigantes ondas em Shipstern Bluff e Teahupo’o. Atualmente com 63 anos, a lenda do surfe participa de vários eventos da modalidade, palestrando e contando as suas experiências.

Fonte: Topo Ads e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/10/2025/15:30:20

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...