Toni Cunha determina desligamento de 240 agentes ‘fantasmas’ em Marabá

O atual prefeito Toni Cunha (PL) divulgou, nesta segunda-feira (data), a decisão de interromper os vínculos de aproximadamente 240 agentes de conservação contratados pela administração anterior. De acordo com a Secretaria Municipal de Administração (SEMAD), os profissionais não foram localizados durante processos de verificação, levantando suspeitas de irregularidades. A medida, anunciada pelo chefe do Executivo em suas redes sociais, visa combater possíveis desvios de recursos e otimizar o uso do dinheiro público.

Segundo o gestor, o custo mensal com esses contratos ultrapassava R$ 500 mil, valor considerado um “prejuízo aos cofres municipais” pela atual gestão. Toni Cunha destacou que a ação faz parte de um esforço para aprimorar a transparência e a eficiência na aplicação de verbas públicas. “Não há espaço para práticas irregulares. Estamos comprometidos em garantir que cada centavo seja investido no interesse da população”, afirmou.

De acordo com o prefeito, a SEMAD informou que as investigações preliminares indicaram a ausência de comprovação de serviços prestados pelos agentes, caracterizando possíveis casos de funcionários “fantasmas”. A pasta informou ainda que o processo seguirá os trâmites legais, incluindo notificações e auditorias, para assegurar o cumprimento da legislação.

