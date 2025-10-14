Toni Cunha esclarece e desmente fake news sobre suposto pedido de R$ 50 mil por Michelle Bolsonaro

Foto: Vinícius Soares | A gravação afirma, sem provas, que Michelle teria pedido R$ 50 mil mensais ao prefeito para manter um projeto social no município, o que foi classificado por ele como uma “absoluta mentira”.

O prefeito de Marabá, Toni Cunha (PL), se manifestou nas redes sociais nesta semana para desmentir um vídeo que circula na internet com acusações falsas envolvendo a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. A gravação afirma, sem provas, que Michelle teria pedido R$ 50 mil mensais ao prefeito para manter um projeto social no município, o que foi classificado por ele como uma “absoluta mentira”.

Segundo Toni Cunha, Michelle Bolsonaro jamais solicitou qualquer valor à Prefeitura de Marabá e tampouco tem envolvimento direto com o projeto Unaparque, citado na polêmica. O gestor explicou que o projeto chegou à cidade por meio de emendas do deputado federal Joaquim Passarinho (PL), e que seu prazo de execução e recursos já haviam se encerrado.

O prefeito relatou que uma mulher ligada à iniciativa procurou a administração pedindo a continuidade do projeto, primeiro com um custo mensal de R$ 80 mil e, posteriormente, reduzido para R$ 50 mil. A solicitação, no entanto, foi negada, pois, de acordo com a gestão municipal, a proposta não seria viável financeiramente nem justificava o gasto dos recursos públicos.

Após a negativa, a responsável pelo projeto teria iniciado ataques à prefeitura e utilizado o nome de Michelle Bolsonaro de forma indevida, o que gerou a disseminação das acusações nas redes sociais. Toni Cunha classificou o episódio como “um ato de desespero” e reforçou que a ex-primeira-dama “nada tem a ver com o assunto”.

Com o encerramento do contrato, o prefeito determinou que a Secretaria Municipal de Esportes assumisse as atividades do Unaparque, comprando os equipamentos necessários para dar continuidade às ações esportivas e recreativas de forma direta, sem intermediários. A medida, segundo ele, garante economia significativa aos cofres públicos.

“Estamos trabalhando com responsabilidade e transparência. Marabá continuará oferecendo projetos sociais e esportivos, mas de forma sustentável e com uso consciente dos recursos municipais”, afirmou Toni Cunha.

