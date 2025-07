Top 10: Veja os municípios que mais criaram empregos formais no Pará

Um estudo do DIEESE/PA, com base em dados do CAGED, mostra que o Pará gerou 19.695 empregos formais entre janeiro e maio de 2025. Foto: Rafa Neddermeyer/COP30 Brasil Amazônia/PR

Um estudo do DIEESE/PA, com base em dados do CAGED, mostra que o Pará gerou 19.695 empregos formais entre janeiro e maio de 2025.

Um estudo do DIEESE/PA, com base em dados do CAGED, mostra que o Pará gerou 19.695 empregos formais entre janeiro e maio de 2025. No comparativo entre admissões (215.937) e desligamentos (196.242), o saldo positivo reflete uma tendência de recuperação e expansão do mercado de trabalho no estado.

O levantamento, que integra o Observatório do Trabalho do Estado do Pará, destaca que os setores de serviços (+11.162), comércio (+4.612), indústria (+3.485) e construção (+2.414) foram os principais responsáveis pelo crescimento.

📍 Ranking dos municípios que mais geraram empregos

Segundo o estudo, 114 dos 144 municípios paraenses apresentaram saldo positivo na geração de empregos formais. O destaque ficou com as seguintes cidades:

🔹 1º – Belém:

• Admitidos: 58.925

• Desligados: 53.562

• Saldo: +5.363 empregos (representando mais de 27% do saldo estadual)

🔹 2º – Parauapebas:

• Admitidos: 18.320

• Desligados: 16.105

• Saldo: +2.215 empregos

🔹 3º – Santarém:

• Admitidos: 8.914

• Desligados: 7.143

• Saldo: +1.771 empregos

🔹 4º – Marabá:

• +1.319 empregos

🔹 5º – Santana do Araguaia:

• +1.122 empregos

Também se destacaram: Marituba (+823), Altamira (+816), Barcarena (+775), Abaetetuba (+698) e Redenção (+680).

⚠️ Cidades com maior perda de empregos formais

Embora o panorama geral seja positivo, 28 municípios registraram saldo negativo. Os piores desempenhos foram:

🔸 1º – Tailândia: -527 vagas

🔸 2º – Tomé-Açu: -506 vagas

🔸 3º – Concórdia do Pará: -332 vagas

🌍 Regiões de Integração com melhores saldos

Entre as 12 Regiões de Integração do Estado, o destaque vai para:

RI Guajará: +6.705 vagas

RI Carajás: +4.219

RI Araguaia: +2.823

A única com desempenho negativo foi a RI Rio Capim, com perda de 621 empregos.

🔮 Perspectiva otimista para o 2º semestre de 2025

O DIEESE/PA projeta que o mercado de trabalho seguirá em crescimento na segunda metade de 2025, impulsionado por:

Festas do Círio de Nazaré

Pagamento do 13º salário

Festas de fim de ano

Investimentos ligados à COP30

O estudo reforça a necessidade de investimento em qualificação profissional, especialmente voltada aos setores mais dinâmicos da economia paraense.

