Torcedor do Paysandu paga aposta e desfila de calcinha após título do Remo

Foto: Reprodução | Após título do Remo no Campeonato Paraense, torcedor bicolor cumpre aposta inusitada nas ruas de Belém e diverte a internet.

A rivalidade entre Remo e Paysandu rendeu uma cena inusitada nas ruas de Belém após a final do Campeonato Paraense 2025. Um torcedor do Paysandu foi flagrado desfilando apenas de calcinha em via pública, após perder uma aposta feita antes da decisão. O momento foi registrado em vídeo e rapidamente viralizou nas redes sociais.

O “castigo” bem-humorado foi uma promessa feita caso o Remo levasse a melhor na final. E foi exatamente o que aconteceu: o Leão conquistou o seu 48º título estadual no Mangueirão, no último domingo (11), após vencer o Papão por 6 a 5 nos pênaltis. No tempo normal, o Paysandu venceu por 1 a 0, com gol de Rossi, igualando o placar agregado — o Remo havia vencido a primeira partida por 1 a 0.

O vídeo mostra o torcedor com vergonha, mas sem se importar com a situação, enquanto populares registravam e se divertiam com a cena. A atitude viralizou pela leveza e o bom humor com que a rivalidade foi levada.

A brincadeira, apesar de inusitada, ocorreu de forma pacífica e reforça o espírito esportivo entre as duas maiores torcidas do Pará, mesmo em meio à histórica rivalidade do clássico Re-Pa.

Veja o vídeo abaixo:

Fonte: Roma News/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/05/2025/08:11:13

