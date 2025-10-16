Torcedora do Sport flagra traição durante jogo e vai embora com amante do companheiro após discussão; VÍDEO

Mulher flagra companheiro com amante durante jogo de futebol e vai embora com ela após discussão — Foto: Reprodução/Instagram

Situação inusitada aconteceu durante partida contra o Ceará, pela Série A do Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro, no Recife, na noite da quarta-feira (15).

Uma mulher flagrou o companheiro junto com a amante no jogo de futebol entre Sport e Ceará, pela Série A do Campeonato Brasileiro, na noite de quarta-feira (15), na Ilha do Retiro, estádio que fica no bairro de mesmo nome, na Zona Oeste do Recife. A situação inusitada foi filmada por outro torcedor, e as imagens foram postadas no Instagram (veja vídeo acima).

Nas imagens, é possível ver o momento em que a mulher se aproxima do companheiro e diz: “É para olhar mesmo, para ver quem é você”, aplaudindo, de forma irônica, o casal. O vídeo também mostra a mulher afirmando que o relacionamento terminou e dando tapas no homem.

“Para você saber que ele é um ‘gaieiro’, entendeu? Ele não vai ficar só com você não”, disse a mulher traída para a amante do, agora, ex-companheiro.

O vídeo, no entanto, tem um final inusitado. As duas mulheres descem juntas pelas cadeiras do setor social e seguem em direção à saída do estádio. É possível ouvir um torcedor narrando que o homem envolvido na confusão já havia ido embora do local.

O g1 entrou em contato com a mulher traída e perguntou se ela queria se pronunciar sobre o que aconteceu, mas ela disse que preferia falar sobre o caso quando se sentisse menos triste.

