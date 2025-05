Tornado destrói pavilhão e danifica 285 casas no Rio Grande do Sul

O fenômeno climático teve duração aproximada de 20 minutos | © Divulgação / Defesa Civil de Erval Grande .

A passagem de um tornado pelo município de Erval Grande, no norte do Rio Grande do Sul, causou a destruição de um pavilhão na última sexta-feira (9).

O fenômeno provocou ventos intensos, queda de árvores e danos à rede elétrica municipal. Segundo a Defesa Civil do município, 285 imóveis e 23 pavilhões industriais registraram algum tipo de estrago, e 55 famílias precisaram deixar suas casas.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou nesta segunda-feira (12) que o fenômeno climático, que teve duração aproximada de 20 minutos, se tratava de um tornado. O município decretou situação de emergência no sábado (10).

A confirmação do fenômeno foi feita a partir da análise das condições atmosféricas e de imagens do radar meteorológico de Chapecó, em Santa Catarina.

“O tornado ocorreu após o transporte de calor e umidade vindos do Norte do País, aliado ao aprofundamento de um sistema de baixa pressão e ao deslocamento de uma frente fria”, disse a Defesa Civil do RS em comunicado.

“Estes tipos de sistemas são responsáveis pela ocorrência de temporais severos, que culminam em grandes acumulados de precipitação, além de rajadas de vento intensas.”

Além do impacto em estruturas de casas e pavilhões, o tornado derrubou árvores e bloqueou estradas de acesso a distritos rurais do município. Quase 50 km de fiação da rede elétrica municipal foi danificada.

A cidade vizinha de Nonoai também registrou ventos fortes na sexta-feira. Contudo, a Defesa Civil disse que a cidade não registrou um tornado e sim um fenômeno chamado frente de rajada, também decorrente da confluência desses fatores climáticos.

Ao todo, 39 municípios gaúchos reportaram algum dano ou ocorrência devido às chuvas de sexta-feira. Ventos e chuvas intensas danificaram o telhado de aproximadamente 100 residências em Soledade, 30 em Pinheirinho do Vale e 20 em Triunfo. No município de Mata, 20 famílias chegaram a ser desalojadas temporariamente, mas já retornaram para suas casas.

