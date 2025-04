Touro invade avenida, avança sobre homem e sobre BMW em Ribeirão Preto, SP. — Foto: Paula Zeotti

Incidente ocorreu no distrito de Bonfim Paulista na manhã desta sexta-feira (11). Carros foram danificados, mas ninguém ficou ferido.

Um touro solto em uma avenida avançou sobre um homem e pulou sobre uma BMW na manhã desta sexta-feira (11) na zona sul de Ribeirão Preto (SP). Uma motorista registrou o incidente (veja vídeo acima).

Com o impacto, o vidro do automóvel ficou destruído. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Até a última atualização desta notícia, não se sabia onde estava e quem é o responsável pelo animal.

Touro solto em avenida

O incidente ocorreu na Avenida Rebouças, que liga uma região de condomínios à Rodovia José Fregonezi (SP-328), no distrito de Bonfim Paulista.

No vídeo, é possível ver que há vários veículos parados. Em determinado momento, um touro solto, mas até então parado próximo a uma cerca, fica agitado e começa a correr atrás de um homem.

Durante a breve perseguição, o animal quase atinge a vítima e, ao invadir a avenida, acaba pulando sobre a BMW, que teve o vidro traseiro quebrado e parte da carroceria danificada pelo peso do touro. No automóvel estava uma mulher na direção e a filha, de 5 anos, no banco traseiro.

A criança chegou a ser atingida por estilhaços, mas não se feriu. Um carro da frente também foi atingido.

“Tudo que eu precisava. Como eu vou explicar que um touro pulou no meu carro?”, disse a motorista Paula Zeotti, enquanto gravava tudo.

Depois da perseguição, o touro fugiu para uma área rural e não tinha sido encontrado até a última atualização desta notícia.

Touro solto no meio de avenida avança sobre homem e BMW na zona sul de Ribeirão Preto; VÍDEO Leia mais https://t.co/T15RLSYHmX pic.twitter.com/d2DzLPhDR9 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) April 11, 2025

Fonte: g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/04/2025/11:58:14

