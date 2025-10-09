Trabalhador leva choque e cai de altura durante serviço em Novo Progresso

Foto:Reprodução | Um funcionário de um provedor de internet sofreu um grave acidente na manhã desta quinta-feira (9), na Rua das Flores, esquina com a Travessa Belém, bairro Cristo Rei, em Novo Progresso.

Segundo informações, o rapaz levou um choque elétrico enquanto trabalhava e caiu de uma altura considerável. Após o choque, ele ficou desorientado e em surto.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou socorro, levando a vítima para o Hospital Municipal. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do trabalhador.

Conforme relatos, ele não estava utilizando equipamentos de proteção no momento do acidente. A identidade da vítima não foi divulgada.

VEJA VÍDEO:

