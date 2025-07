Trabalhador morre ao tocar em fio de alta tensão, no Pará

Foto: Reprodução | Profissional da comunicação visual sofreu descarga elétrica e caiu do alto de um prédio; ele morreu no local.

Um acidente fatal foi registrado na manhã desta quinta-feira (3) em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. A vítima, identificada como Gerby Ferreira da Silva, era profissional da área de comunicação visual e prestava um serviço para uma clínica localizada na Avenida Agenor de Paiva.

Segundo informações preliminares, Gerby realizava uma medição na parte superior do prédio da unidade quando, possivelmente, tocou uma linha de alta tensão com a trena metálica que utilizava. O contato provocou uma forte descarga elétrica que o fez perder o equilíbrio e cair do alto da estrutura. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes da chegada de socorro.

A Polícia Militar foi acionada, isolou a área e aguardou a equipe de perícia, que realizou os procedimentos legais para liberação do corpo. O caso será investigado para esclarecer as circunstâncias do acidente e verificar se houve negligência ou falha na segurança do local.

