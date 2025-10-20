Trabalhador morre após cair no fosso de elevador em edifício em Santarém (PA)

Lenilson Fernandes Miranda, de 20 anos, veio a óbito no Hospital Municipal apesar dos esforços. — Foto: Redes Sociais

Vítima chegou a ser socorrida com vida e levada ao Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos.

Um Jovem identificado por Lenilson Fernandes Miranda morreu neste sábado (18) após cair no fosso de um elevador no localizado no bairro Laguinho, em Santarém, oeste do Pará.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 9h14, quando equipes da Unidade de Resgate (UR) e da viatura de salvamento foram acionadas para atender à ocorrência. As informações iniciais apontam que a vítima era colaborador do prédio e, no momento do acidente, possuía a chave de acesso ao elevador. Ele teria utilizado a chave para abrir a porta do equipamento, acreditando que o elevador estava no andar, mas a cabine não se encontrava na posição correta, o que resultou na queda do homem do oitavo andar diretamente no fosso.

Os bombeiros relataram que, ao chegarem ao local, encontraram o homem ainda com sinais vitais, mas apresentando politraumatismo e fraturas expostas. Após o resgate e os primeiros atendimentos, ele foi encaminhado ainda com vida ao Pronto Socorro Municipal (PSM) para cuidados intensivos.

Em nota, o Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS) informou que o paciente deu entrada em estado grave, vítima do acidente, e que, apesar de todos os esforços e medidas adotadas pela equipe médica, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

O caso deve ser investigado para apurar as circunstâncias do acidente e se havia condições seguras para o acesso ao elevador no momento da queda.

Fonte: g1 Santarém e Republicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/10/2025/11:01:54

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...