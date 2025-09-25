Trabalhadores da construção civil protestam por reajuste salarial em Belém

Vista aérea dos painéis solares no Parque da Cidade, em Belém (PA), espaço de mais de 500 mil m² que sediará a COP30 em novembro. — Foto: Anderson Coelho/AFP

Os trabalhadores da construção civil e do setor mobiliário de Belém, Ananindeua e Marituba encerraram a greve que atingia também serviços em áreas de obras da COP 30 em Belém há mais de uma semana.

O fim da paralisação foi confirmado nesta quinta-feira (25) pelo Sindicato da Construção Civil de Belém ao g1.

Entre as reivindicações dos trabalhadores estava reajuste salarial, o que foi atendido, ainda conforme o sindicato. O cronograma de entregas das obras da COP não deve ser afetado.

Em 15 de setembro, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário (STICMB) informou que “cerca de 5 mil operários aderiram à paralisação, que afetava obras do setor hoteleiro, da Vila COP 30 (onde chefes de estado devem ficar hospedados) e do Parque da Cidade”. No entanto, a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) disse que as obras da COP30 seguiam normalmente, “dentro do cronograma previsto”.

Os trabalhadores entraram em greve em 16 de setembro. Eles protestaram e fizeram passeata por algumas ruas de Belém.

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), declarou do mesmo dia, inclusive, que o governo e órgãos públicos atuavam para mediar as negociações entre as partes envolvidas na greve da construção civil. Ainda segundo ele, algumas obras serão entregues até o Círio de Nazaré, em outubro.

Segundo o Sindicato da Construção Civil de Belém , em assembleia realizada na quarta-feira (24), os trabalhadores aceitaram o fim da greve após proposta de 6,5% de reajuste salarial, cesta básica de R$ 160 e Participação nos Lucros e Resultados (PLR) em duas parcelas de R$ 350.

Procurados pelo g1, o Sindicato da Indústria da Construção do Estado do Pará (Sinduscon) e o governo não se manifestaram após o fim da paralisação.

