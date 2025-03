Trabalhe em casa: GOVBR abre vaga de emprego com jornadas flexíveis

Empresa convoca para chance 100% home office. Veja como se inscrever! | Macello Casal JR/Agência Brasil

GOVBR abre vagas

Cada vez mais as pessoas estão buscando vagas de emprego em que as jornadas sejam mais flexíveis, e o home office acabou se tornando muito almejado por todos. A possibilidade de trabalhar no conforto de casa exige, acima de tudo, organização e disciplina.

Pensando nessa tendência de mercado, a GOVBR, empresa privada especializada em soluções tecnológicas para a modernização da gestão pública, abriu inscrições para vaga pode ser preenchida por pessoa de qualquer lugar do Brasil, já que é 100% home office.

Para participar do processo seletivo, o candidato tem até o dia 28 de abril para enviar sua candidatura no site de seleção da vaga. O regime de contratação é CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), garantindo benefícios trabalhistas.

A vaga é para Analista de Suporte Jr na área tributária, então, basta atender aos requisitos da empresa.

Quais os requisitos exigidos?

Cursando superior em sistemas de informação, ciências da computação, administração, ciências contábeis e áreas afins;

Conhecimento com sistemas operacionais;

Conhecimento em banco de dados e redes;

Conhecimento em gestão de implantação;

Conhecimento na área Tributária;

Conhecimento em ISS e Simples nacional

Conhecimento em Arrecadações de Tributos

Suporte ao cliente.

Responsabilidades e atribuições

O Analista de Suporte será responsável por realizar o suporte técnico, de forma ágil, cortês, assertivo, preventivo e inovador, garantindo a evolução do conhecimento e a satisfação dos clientes externos nos produtos do portfólio da empresa, contribuindo no relacionamento de confiança. Possui conhecimentos para solução de problemas mais simples da área. Trabalha sob supervisão direta.

Efetuar registro de todos os atendimentos realizados, conforme processo da empresa, permitindo a evolução e o acompanhamento do cliente;

Identificar necessidades dos clientes e repassar para a área comercial ou de relacionamento;

Manter-se atualizado nas questões ligadas ao produto (negócio, legislação, tecnologia);

Fonte: Lucas Quirino – Click Petróleo e Gás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/03/2025/15:22:13

