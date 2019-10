Traficante sai da cadeia e volta a ser flagrado com droga em Novo Progresso

(Foto:Divulgação) Suspeito alega ser usuários de droga, foi preso com porções em sua residência. Ele possui outros antecedentes criminais e voltou para a cadeia, segundo o delegado.

O traficante “Marcos Paulo Oliveira de Lima de 24 anos [vulgo parazinho], foi preso em flagrante, na tarde desta terça-feira (30), em Novo Progresso. Segundo a polícia, o suspeito saiu há pouco tempo da cadeia e foi surpreendido na casa dele, com cerca de 50 gramas de drogas.

Leia Também:Operação policial prende traficante em Novo Progresso

A polícia foi ao local após diversas denúncias anônimas, ressaltando que o suspeito, logo após sair da prisão, já estava vendendo drogas e abastecendo diversas bocas de fumo da cidade.

Com as investigações, os policiais fizeram campanha e flagraram em sua residência com 50 gramas de maconha dentro de sua residência, no momento da prisão ele alegou ser usuário de droga que droga seria para consumo. “Marcos Paulo Oliveira de Lima de 24 anos [vulgo parazinho], cumpriu pena no presidio de Itaituba, não faz seis meses que foi liberado.

Parazinho foi levado para a delegacia da cidade e permanece à disposição da Justiça.

Fonte:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...