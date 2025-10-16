Traficantes desenterram drogas escondidas em terreno de “boca de fumo” que foi alvo da PM

Foto: Reprodução | Na tarde desta quarta-feira (15), policiais militares do 35º BPM retornaram na “boca de fumo” estourada durante operação realizada no dia anterior, que resultou na condução de vários usuários de drogas e na apreensão de entorpecentes.

No quintal da residência, a PM verificou pelo menos 15 buracos, possivelmente cavados durante a madrugada. Traficantes teriam desenterrado uma grande quantidade de drogas que estavam escondidas debaixo da terra.

“Tudo pertence ao pessoal do Gato Preto. Retiraram a droga que ontem deixamos passar. Esses indivíduos desafiam a Polícia Militar, mas não vamos parar, vamos intensificar as rondas. Eu não vou descansar, vamos parar com a venda de drogas nesse local”, disse o tenente Alciomar.

Fonte: O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/10/2025/15:12:12

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...